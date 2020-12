Com retorno do diretor Paulo Pelaipe, Coritiba segue trabalhos

O Coritiba mantém o foco da preparação visando o duelo do próximo final de semana, quando o Verdão recebe o Botafogo, em uma duelo importante dentro do Campeonato Brasileiro. O trabalho desta tarde de quarta-feira (16) aconteceu no Centro de Treinamento Bayard Osna.

Técnico interino nas duas próximas rodas, Pachequinho comandou um trabalho tático com os atletas, testando situações dentro da equipe coxa-branca. William Matheus, Matheus Sales e Matheus Galdezani estão novamente à disposição. Cerutti realiza trabalhos de transição.

Paulo Pelaipe retorna

O diretor executivo de futebol do Coritiba, Paulo Pelaipe, retornou as atividades presenciais nesta tarde. Em seu primeiro contato com os jogadores, o profissional cobrou o elenco e membros da comissão técnica, mas também reforçou confiança ao grupo.

Paulo Pelaipe retornou presencialmente após se recuperar da Covid-19. Ele ficou no hospital por 47 dias e, na sequência, finalizou em casa o processo de recuperação.