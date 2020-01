Com Renée Zellweger, “Judy” chega aos cinemas. Confira as estreias da semana

O final de semana ainda não chegou, mas a gente vai te deixar por dentro dos filmes que podem ser vistos no cinema a partir desta quinta-feira (30), para você se programar e ficar por dentro de tudo.

A estreia principal é de “Judy – Muito Além do Arco-Íris”. O longa conta a história de uma das mais famosas atrizes do cinema , Judy Garland, interpretada por Renée Zellweger. Por causa deste papel, Renée venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em 2020.





No filme, o último ano de vida de Judy Garland é retratado, assim como seus problemas financeiros, crises pessoais e o sofrimento que passou com os recentes divórcios. Com direito a flashes da infância e adolescência de Judy.

Mais um filme na lista das estreias da semana é “Bad Boys Para Sempre”, protagonizado por Will Smith e Martin Lawrence. No longa, os dois amigos policiais, Mike Lowery e Marcus Burnett, retomam a parceria para prender os traficantes de drogas da cidade.





Assim como Marcus está tentando passar mais tempo com a família, uma ameaça colocará a vida de Mike em perigo, o que faz com que seu companheiro volte à ativa. Então, Marcus se vê obrigado a ajudá-lo, já que seu amigo também é sua família.

E por último, “Com Amor, Van Gogh – O Sonho Impossível”, documentário conta, minuciosamente, a jornada que levou dois cineastas incrivelmente apaixonados a alcançar o sonho impossível de criar o primeiro longa-metragem do mundo totalmente pintado.