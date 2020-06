Com queimaduras em 85% do corpo, mulher posa em foto inspiradora

No “Papo de Segunda”, da GNT, de ontem (15), a atriz Nanda Costa revelou como foi a sua jornada para se entender como mulher lésbica . “Foi em um Carnaval, durante um namoro que durou três anos. Lembro que o meu namorado na época se vestiu de mulher, com batom e toda montada, e eu fiquei louca, louca”, começa contando.

Reprodução/Instagram Nanda Costa e Lan Lanh estão juntas há seis anos

“Eu falei para ele (o ex-namorado): ‘Nossa, você está muito gata’, e ele achou estranho”, continua. Nanda segue dizendo que a princípio achou estranho esse interesse, mas se permitiu experimentar algo novo.

“Eu também comecei a achar estranho, pois somos criadas e ensinadas para nos casarmos com homens. Cheguei a pensar que fosse só loucura mesmo, um tesão ou desejo, mas daí fui me permitindo experimentar aos poucos e vi que era realmente muito mais legal com mulher”, completa.

Assim que entendeu e aceitou a sexualidade, Nanda fala que um novo desafio apareceu: contar para a família.

“Demorei um pouco para contar para a minha família. A minha mãe e a minha avó não esperavam, mas o meu avô surpreendeu falando que já imaginava. Ele me aconselhou: ‘Espera o tempo delas também. Você teve o seu tempo para se entender e elas precisam do delas para entender a situação’. Hoje, tanto a minha mãe, quanto minha avó, aceitam super bem e amam a Lan profundamente”.

Nanda Costa e Lan Lanh assumiram o namoro publicamente no Dia dos Namorados de 2018 , embora já estivessem juntas desde 2014.