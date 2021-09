Com posts de estilo de vida saudável, Karina Boner vira fonte de inspiração

Reprodução/Instagram Karina Boner





Enquanto algumas musas fitness seguem bons hábitos desde a infância, época em que começaram a praticar atividades físicas, outras adotaram a rotina benéfica do dia para a noite já na fase adulta.

Neste segundo cenário, encontra-se a empresária e influenciadora digital Karina Boner, que, apesar de ter o sobrenome idêntico ao do editor-chefe e âncora do “Jornal Nacional”, da Globo, afirma não ter nenhum tipo de parentesco com o jornalista.





Em contato com o site, Karina revelou que deu start nos treinos depois dos vinte anos, quando tornou-se mãe de três. Em busca de ser um exemplo para os filhos, acabou virando também referência para os seguidores nas redes sociais, mostrando que se pode viver assim e sem neura.

“Faço o que me sinto bem e o que faz bem para minha saúde”, manifestou-se ela, que prepara a própria comida para ter boas refeições e registra tudo a fim de incentivar as mulheres.