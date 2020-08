Com personagem novo chegando, Sérgio Guizé faz transplante capilar

Reprodução/Instagram/@carlinhosmaiaof Carlinhos Maia falou sobre seu ano de 2019 e confessou: “Acreditei 100% que o Brasil me amava”





Há muito tempo que dinheiro não é problema para Carlinhos Maia. Com mais de 18 milhões de seguidores no Instagram e, de acordo com os dados da rede social divulgados no início do ano, ele é o dono do segundo perfil mais assistido do mundo, só perdendo para a socialite norte-americana Kim Kardashian.

Ou seja: fatura horrores. Pois bem, o influencer acaba de comprar um carro: uma ferrari 458 Itália avaliada em R$ 1,6 milhão.”Dos meus sonhos de menino para realidade que sempre acreditei! Não limite seus sonhos… Obrigado Deus!”