Com pedidos de expulsão, Globo dá bronca Petrix sobre comportamento no “BBB 20”

View this post on Instagram

@anitta me perdoa amiga, mas a situação em Minas Gerais está desesperadora. As chuvas torrenciais, as enchentes… deixaram dezenas de mortos e milhares de desabrigados. As ongs de animais perderam tudo tb. Neste sábado no Morumbi Shopping,em nosso evento de adoção, faremos uma grande arrecadação para levarmos para MG! Peço desculpa por usar sua imagem. Tive q usar sua foto( deusa por sinal) para tentar que as pessoas prestassem atenção?Espero que muita gente leia e ajude ! ?Doações:Produtos de higiene pessoal, alimento, cobertores, lençol, água, colchão, ração, vermífugos, coleira, anti pulga, remédios… das 10 até as 18hrs no Morumbi Shopping

A post shared by Luisa mell (@luisamell) on Jan 30, 2020 at 5:56am PST