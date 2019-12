Com passagens de ônibus esgotadas, vans clandestinas lucram levando ao litoral

arrow-options Ana Flávia Oliveira Vans fazem trajetos até o litoral paulista





As pessoas que deixaram para última hora para decidir sobre uma viagem ao litoral paulista para o réveillon estão recorrendo a um transporte ilegal para chegar até as praias. O jornal Agora flagrou um aumento no número de vans clandestinas que deixaram o terminal Jabaquara, em São Paulo, rumo aos litorais norte e sul do Estado. De acordo com o jornal, as vans clandestinas saem a cada dez minutos. Os preços variam de R$ 30 a R$ 80.

É comum as passagens de ônibus para o litoral esgotarem ou ficarem mais caras depois do natal. O período do ano também costuma ter um enfraquecimento da fiscalização, o que facilita a ação das vans clandestinas .

Os motoristas costumam estacionar os veículos ao lado do terminal e outras pessoas contratadas pelos mesmos fazem a abordagem das pessoas em busca de transporte ao litoral . Muitos acabam desistindo da procura de uma desistência para conseguir pasagem de ônibus e aceitam fazer o transporte por meio de van.

Para o transporte intermunicipal, vans precisam pagar uma taxa para a Artesp. Além disso, os veículos precisam ter requisitos obrigatórios, como cinto de segurança e ano de fabricação menor que dez anos.

Fiscais da Artesp costumam ficar nos terminais justamente para impedir a atuação de vans clandestinas . A fiscalização, porém, é menor no final do ano.