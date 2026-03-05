Estadual
Com onda nota 10, Luna Hardman conquista título histórico no Havaí
Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), a bodyboarder Luna Hardman conquistou um dos maiores resultados de sua carreira ao sagrar-se campeã da categoria Open Women’s Pro da edição 2026 do Hawai’i Pipeline Bodyboarding Championship. A capixaba venceu a bateria final com uma onda perfeita, nota 10, nas temidas águas de Pipeline, no Havaí, nesta quarta-feira (4).
Aos 20 anos, Luna confirmou seu protagonismo na nova geração da modalidade ao garantir a vitória nos minutos decisivos da final, superando atletas experientes em uma das ondas mais desafiadoras do planeta. O título marca um início de temporada especial para a atleta, que em 2025 havia terminado a mesma competição na quinta colocação e agora sobe ao lugar mais alto do pódio.
Bicampeã mundial Pro Junior, Luna passou a competir na categoria Profissional no ano passado e encerrou a última temporada entre as oito melhores do mundo. Em Pipeline, além da conquista histórica, ela mostrou maturidade técnica e controle emocional em um campeonato que reuniu 158 atletas de 20 países, sendo 31 somente na Open Women’s Pro.
A final também teve destaque capixaba com Bianca Simões, que chegou à decisão e terminou na quarta colocação. O pódio foi completado pela carioca Jessica Becker, em segundo lugar, e por Dulce Aguero, da Costa Rica, em terceiro.
A comemoração teve um significado ainda mais especial com a presença da mãe de Luna, a capixaba pentacampeã mundial Neymara Carvalho, que acompanhou de perto a conquista. Tricampeã em Pipeline (1996, 2011 e 2023), Neymara também competiu na edição deste ano e celebrou o feito da filha, reforçando o simbolismo de duas gerações campeãs dividindo o mesmo cenário histórico do bodyboarding mundial.
“Estou muito feliz com essa vitória aqui no Havaí. Pipeline é uma das ondas mais perigosas e desafiadoras do mundo, mas venho treinando e me dedicando bastante. E essa vitória com um 10 unânime na final é a realização de um sonho para mim. Por isso, quero agradecer muito ao Governo do Estado, por meio da Sesport, pelo programa Bolsa Atleta, onde já sou contemplada há alguns anos. É um programa que não auxilia apenas a mim, mas a vários outros atletas do Espírito Santo e é muito importante para o esporte capixaba”, destacou Luna Hardman.
Bolsa Atleta
O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva no ano de recebimento do benefício.
Com um investimento de R$ 4 milhões, o edital atual atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 243 contemplados, 11 a mais do que no edital anterior. Serão pagas aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico Pódio (R$ 4 mil); Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico Participação (R$ 2,3 mil); Internacional Principal (R$ 2 mil); Internacional Base (R$ 1,7 mil); Nacional Principal (R$ 1,5 mil); Nacional Base (R$ 1 mil) e Estudantil (R$ 500).
