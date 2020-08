Com novo chip, iPhone 12 vai gastar até 30% menos bateria; entenda

Reprodução/PhoneArena.com Imagem vazada do iPhone 12

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), maior fábrica independente de chips do mundo, é responsável por desenvolver o A14 Bionic , chip esperado no novo iPhone 12 . Em evento realizado na terça-feira (26), a companhia divulgou detalhes técnicos sobre a novidade.

Comparado ao atual chip, o A14 Bionic oferecerá uma redução de 30% no consumo energético e melhoria de até 15% no processamento do iPhone . Ele possui 5 nanômetros, em comparação aos 7 dos iPhones 11; na explicação da própria fabricante, quanto menor o números de nós, maior a capacidade de transistores que cabem dentro do chip, isso o torna mais eficaz e com menor consumo energético.

Neste sentido, o A14 Bionic possuirá 15 bilhões de chips internos em comparação aos 8,5 bilhões do A13 Bionic SoC, chip presente na atual linha 11 do iPhone .

A linha 12 de smartphones da Apple pode ser a primeira com o chip de 5 nm, seguida da Huawei com a linha Mate 40 e seu chip Kirin também de 5 nm projetado por sua unidade HiSilicon. Porém, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas para a fabricante chinesa. As regras de exportação dos EUA mudaram este ano e isso significa que qualquer fundição que use tecnologia baseada naquele país deve obter uma licença do governo norte-americano antes de enviar chips à Huawei.