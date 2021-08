Com Messi, criptomoeda do PSG sobe 145%

Reprodução/Instagram Messi no PSG

O simples fato de surgirem rumores sobre a contratação do craque argentino, fato confirmado pela mídia esportiva nesta terça-feira (10), fez com que o interesse pela moeda digital do PSG disparasse nos últimos quatro dias.

Antes mesmo de entrar em campo, o clube francês, comandado pelo bilionário Nasser Al-Khelaifi, já colhe os frutos da negociação com o jogador. Até o momento, a criptomoeda do clube (um utility token da moeda digital Chiliz emitido na plataforma Socios.com ) já acumula alta de 145%.

Após o anúncio do fim da chamada Era Messi no Barcelona, confirmada na última quinta-feira (5), o token do PSG iniciou a sua curva de crescimento. Com novas especulações no último fim de semana e a imprensa francesa dando como certa a chegada do craque ao clube, a moeda digital já era cotada a US$ 24,89 na última sexta-feira (6). Em comparação, no domingo (8), esse valor já ultrapassava a casa dos US$ 41.

Você viu?

Já nesta segunda-feira (9), outro rumor de que o avião particular de Messi estava a caminho de Paris fez com que a criptomoeda do PSG superasse a marca de US$ 55 dólares.

Lançado em junho de 2020, o token do PSG (que também é responsável pelos tokens de outros times, como o próprio Barcelona, a Juventus de Cristiano Ronaldo e muitos outros) dá aos seus proprietários a possibilidade de participar de algumas decisões do clube, promoções e acesso a conteúdos exclusivos.

Após o impasse que gerou a sua saída do clube catalão, as especulações sobre o futuro de Lionel Messi já indicavam uma proximidade maior com o time parisiense. Vale ressaltar que o PSG tem investido pesado em marketing e na contratação de grandes nomes do futebol mundial nos últimos anos, os principais exemplos antes da chegada de Messi foram Neymar e o francês Mbappé.

Com Lionel no elenco, a expectativa geral é de que o clube atinja um novo patamar no futebol europeu, já que estamos falando de um jogador que já acumula seis bolas de ouro (eleito seis vezes o melhor do mundo). Sem contar que fora de campo, Messi também possui uma legião fiel de fãs e seguidores.