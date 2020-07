Com Mari Palma e Prioli, atração da CNN é criticada: “Pouca representatividade”

A estreia do “CNN Tonight” com Mari Palma, Gabriela Prioli e Leandro Karnal aconteceu na noite de segunda-feira (13) e virou assunto nas redes sociais. Em um formato de talk show, a atração busca misturar jornalismo e variedades com o intuito de gerar conversas, análises e debates. O problema é que muitos telespectadores sentiram que há pouca representatividade no novo programa da CNN Brasil.

Reprodução/CNN CNN Tonight





Por outro lado, também tiveram pessoas que elogiaram o CNN Tonight e alguns acreditam que o programa de estreia rebateu as polêmicas opiniões do comentarista Caio Coppolla, com quem Gabriela Prioli já se desentendeu na atração “O Grande Debate”. Alguns telespectadores pediram mais informalidade e outros reclamaram do fato do programa ser gravado e não ao vivo. Veja algumas reações:

sabe o que me ofende? uma bancada só de brancos, nada diverso, nada representativo, nada plural. vamos refletir sobre isso? outra hora então, boa noite! #cnnbrasiltonight #cnnbrasil https://t.co/eP52NbCoFH — ? @perfildorafael ? (@perfildorafael) July 14, 2020





4 – Cadê a representatividade? Tudo muito plasmado no monocolor das peles e na concordância das falas, quase uma gentil reiteração de pensamentos e citações – nem por isso chamem o @caiocopolla e o @OsmarTerra , pel’amor de Deus. Kkk. #CNNBrasilTonight — Higo Lima (@higolima) July 14, 2020





Problemas de todo e qualquer programa que estréia. Os três são ótimos! Nada como uns ajustes, foi só o primeiro programa! Foi notório o entusiasmo da Gabi, ela tava muito aaaaaaaa estreia, né!? compreensível ? #cnnbrasiltonight — luiza ? (@luvskaty) July 14, 2020





Bom programa esse #CNNBrasilTonight . Levantou boas reflexões. Uma delas é q vc não precisa opinar sobre tudo. Tagarelas são só repetidores. Formar a SUA opinião sobre temas complexos demanda tempo. Como 99,9% tem outras coisas pra fazer na vida, é importante ser prudente. — Tiago Bueno (@tiagobuenotb) July 14, 2020









O #CNNBrasilTonight tem tudo pare ser um programa bom, mas falta mais informalidade. Anunciaram que seria um talk show descontraído, porém o programa inicial foi muito frio. — Luiz (@luiz_araujo05) July 14, 2020