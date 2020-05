Com isolamento, SP evitou número maior de óbitos, diz coordenador

O isolamento social em São Paulo evitou que o estado tivesse, neste momento, 950 mil casos de coronavírus e também 65 mil mortes que poderiam ser registradas até o final . Com isso, a região tem 89 mil casos e 6,7 mil óbitos. A afirmação foi feita (27) por Dimas Covas, diretor do Instituto Butantã e atual coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus.

“Isso mostra o quão efetivas foram as medidas de isolamento”, disse. A quarentena em São Paulo foi adotada no dia ço e (27) ampliada até o dia , mas já prevendo a retomada das atividades a partir do dia 1º de junho, de forma gradual e regionalizada.

“As medidas de isolamento são a única ferramenta de que dispomos para enfrentar essa pandemia. Nós não temos medicamentos nem procedimentos que sejam capazes de desativar o vírus. O isolamento é a única forma de colocarmos o vírus fora de circulação”, disse Dimas Covas.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, a curva de contágio “é dez vezes menor”. “Estamos verificando uma desaceleração do crescimento da epidemia. Ainda estamos, sim, na etapa de crescimento, mas com um crescimento em ritmo menor”, afirmou.

Ontem (26), a taxa atingiu 47%, abaixo do mínimo esperado pelo governo, estabelecido em 55%. Quanto mais alta, menor a propagação do vírus e menor a quantidade de pessoas necessitando de leito de unidades de terapia intensiva (UTI). Na capital paulista, a taxa chegou a 49%.

Prefeitura

Segundo o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vidas foram poupadas. “Salvamos 30 mil vidas que teriam sido perdidas se a gente não tivesse a preocupação de conter a atividade econômica, isolar as pessoas e ampliar a atenção na área de saúde. De cada dez pessoas atendidas na rede municipal, nove são salvas”, disse o prefeito.

A cidade de São Paulo tem 174.022 casos suspeitos de coronavírus, com 51.852 casos confirmados. A covid-19 já matou 3.421 pessoas. O total de curados chegou a 53.541. Segundo o prefeito, 100 mil pessoas na cidade estão sendo monitoradas no momento.

A taxa de ocupação de leitos de UTIs em hospitais municipais estava em 85%. “Estamos, desde o dia , trabalhando nessa faixa. São mais de três semanas em que o índice fica entre 85% e 92%, mostrando que temos conseguido, com a ampliação de leitos de UTI na cidade de São Paulo, manter a taxa média de ocupação.”

A taxa média de crescimento de casos de coronavírus na cidade está em 3,1%. No dia ço, era de 17,4%. Já a taxa de transmissão, ou de contágio, está em 1, ou seja, uma pessoa infectada transmite o vírus para uma pessoa. Segundo o prefeito, desde o dia , a cidade vem demonstrando uma certa estabilidade no número de mortes, de cerca de 520 óbitos por dia.

Redução

João Gabbardo dos Reis, antes secretário-executivo do Ministério da Saúde, passou a compor o Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Em entrevista no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, ele disse que SP, no início, correspondia a 68% dos casos no país e hoje é responsável por 22% dos casos. “Em relação aos óbitos, a mesma situação. São Paulo correspondia a 68% do total de casos no país,e caiu para 26% agora.”