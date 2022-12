Com homenagens a atletas, Sesport inaugura mais uma etapa da Calçada da Fama

Com o objetivo de homenagear os atletas que se destacaram e trouxeram grandes conquistas para o Espírito Santo, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) realizou, nesta quarta-feira (21), o evento de inauguração da Calçada da Fama com os nomes das nove personalidades vencedoras das edições 2021 e 2022. O evento contou com a presença do secretário de Esportes e Lazer Júnior Abreu, além dos atletas eternizados e seus familiares.

Alexandra Nascimento (handebol), Bruno Conde (karatê), Duda Brasil (futebol de areia), Loiola (vôlei de praia), Patrícia Pereira (natação paralímpica), Esquiva Falcão (boxe), Geovanna Santos (ginástica rítmica), Pierre Almeida (beach soccer) e Richarlison (futebol) foram os atletas que receberam a estrela e tiveram seus nomes eternizados na Calçada da Fama, se juntando aos outros 20 imortalizados nas edições anteriormente.

Geovanna Santos, que realiza suas atividades na Sesport e conheceu a ginástica rítmica por meio do projeto Campeões de Futuro, do Governo do Estado, comentou a homenagem. “Treino todos os dias aqui na Sesport e são 15 anos dedicados ao esporte. Comecei no Campeões de Futuro, lá em Pinheiros, onde nasci. Então ter toda essa trajetória reconhecida é muito gratificante”, destacou Geovanna Santos.

O ex-goleiro de beach soccer Pierre também falou sobre a homenagem. “Muito orgulho de estar na Calçada da Fama. Esse reconhecimento é a prova de que o capixaba tem memória, sim! E que o capixaba reconhece o que fizemos pelo esporte e é apaixonado por esporte”, afirmou.

O jogador de futebol Richarlison não pôde estar presente, já que após a Copa do Mundo seguiu para a Inglaterra, onde atua no Tottenham. Ele foi representado pelo irmão caçula Antônio Marcos de Andrade Filho, de 18 anos, que veio de Nova Venécia especialmente para a solenidade. “O Richarlison pediu que eu viesse aqui representa-lo. Ele é capixaba, veio do daqui, então ficou muito feliz pelo reconhecimento do Estado”, contou o irmão do craque da Seleção Brasileira.

Durante o evento, o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, aproveitou para parabenizar os atletas e destacou a importância dessa homenagem como forma de reconhecer e valorizar os esportistas capixabas.

“Criamos esse projeto como um modo de agradecer e valorizar os atletas que honram o esporte, trazendo títulos e medalhas para o nosso Estado. Estou muito feliz de participar deste evento mais uma vez e homenagear estes grandes atletas”, declarou Júnior Abreu.

Em função das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a homenagem aos eleitos em 2021 não pode ser feita no ano passado e, por isso, o evento desta quarta-feira homenageia, em conjunto, os atletas eleitos no ano passado e este ano.

Homenageados em outras edições

Na edição 2019, foram homenageados Alison Cerutti (vôlei de praia), Buru (futebol de areia), Daniel Mendes (paratletismo), Fábio Luiz (vôlei de praia), Frank Brown (voo livre), Geovani Silva (futebol), Julietty Tesch (vela), Neymara Carvalho (bodyboarding), Nilo Etinne Duarte – in memoriam (futsal) e Tayanne Mantovanelli (ginástica rítmica).

Na de 2020, Adalberto Rodrigues (tênis em cadeira de rodas), Anderson Varejão (basquete), Fontana – in memoriam (futebol), Natália Gaudio (ginástica rítmica) e Paulo André Camilo (atletismo).

Quem são os atletas homenageados?

Edição 2021

Alexandra Nascimento (handebol) – Eleita em 2012 como a melhor jogadora do mundo, Alexandra Nascimento foi campeã mundial de handebol em 2013 pela seleção brasileira da modalidade. Além disso, conquistou quatro medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos (2003, 2007, 2011 e 2014) e disputou cinco Olimpíadas (2004, 2008, 2012, 2016 e 2020).

Bruno Conde (karatê) – Com apenas 22 anos, o carateca Bruno Conde já coleciona uma série de títulos. Entre os destaques, estão os campeonatos sul-americano e pan-americano de base de 2016 e os campeonatos brasileiros de 2012, 2014 e 2015 e 2018. Além disso, desde 2012, de forma consecutiva, Bruno Conde faz parte da Seleção Brasileira de Karatê.

Duda Brasil (beach soccer) – Hexacampeão mundial de beach soccer com a seleção brasileira (2002, 2003, 2004, 2006, 2007 e 2008) e tricampeão brasileiro com a seleção do Espírito Santo (2000, 2001 e 2010), Duda Brasil é um dos maiores jogadores da história do beach soccer capixaba e brasileiro. Entre outras conquistas importantes, destaques para o tricampeonato da Copa Latina (2002, 2003 e 2004) e para o pentacampeonato do Mundialito (2002, 2004, 2005, 2006 e 2007).

Loiola (vôlei de praia) – Ícone e precursor do vôlei de praia capixaba, Loiola foi o primeiro estrangeiro a conquistar o título de Rei da Praia nos Estados Unidos, em 1997. Repetiu a dose no Brasil em 2001, quando se tornou novamente o Rei da Praia, no Rio de Janeiro. Outras conquistas de destaque foram o Campeonato Mundial, em 1999, e os Jogos da Amizade, em 2001. Disputou uma Olimpíada, a de 2000, em Sydney.

Patrícia Pereira (natação paralímpica) – Tetraplégica, a nadadora Patrícia Pereira dos Santos já conquistou duas medalhas em Jogos Paralímpicos. A primeira foi a de prata, no Rio, em 2016, na prova dos 4x50m livre, integrando o grupo com duas lendas da natação paralímpica brasileira: Clodoaldo Silva e Daniel Dias. Em Tóquio, este ano, a capixaba faturou o bronze na prova do revezamento 4x50m livre (20 pontos), novamente ao lado de Daniel Dias.

Edição 2022

Esquiva Falcão (boxe): Filho do lendário boxeador Touro Moreno, Esquiva Falcão conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Londres, em 2012, o primeiro pódio do Brasil na modalidade após um jejum de 44 anos. Outras conquistas relevantes nos ringues são a medalha de bronze nos Jogos Sul-Americanos, em 2010; e no Campeonato Mundial Amador, em 2011.

Geovanna Santos (ginástica Rítmica): Geovanna Santos conheceu a ginástica rítmica por meio do projeto Campeões de Futuro, do Governo do Estado, em Pinheiros, onde nasceu. Após se mudar para Vila Velha, com oito anos, para seguir com a prática da ginástica rítmica, Geovanna conquistou vários títulos em disputas escolares até chegar à Seleção Brasileira. Disputou a Olimpíada de Tóquio, em 2021, e, em 2022, conquistou duas medalhas de ouro no Pan-Americano da modalidade, no Rio de Janeiro.

Pierre (beach soccer): Um dos principais nomes do futebol de areia no Brasil, Pierre coleciona títulos na modalidade que ajudou a difundir no Estado e no Brasil. Pentacampeão mundial e bicampeão brasileiro, o goleiro acumula outros diversos títulos pela Seleção Brasileira e por clubes que defendeu.

Richarlison (futebol): Atacante, Richarlison surgiu no Real Noroeste e, após passagens por América-MG e Fluminense, chegou ao futebol europeu. Atualmente atua no Tottenham, da Inglaterra. É o capixaba de maior destaque da história da Premier League. Pelo Brasil, conquistou a Copa América, em 2019, disputada no País, a medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2021, e está com a Seleção no Catar para a disputa da Copa do Mundo.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Denys Lobo / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99802-3645 / (27) 3636-7027 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: Governo ES