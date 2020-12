Com grande vitória sobre o CRB, Chape segue firme na liderança

Foi com emoção do primeiro ao último minuto de partida que a Chapecoense escreveu, na noite deste sábado (12), mais uma página da sua história na Série B do Campeonato Brasileiro. Recebendo o CRB, na Arena Condá, o Verdão inaugurou o placar logo nos minutos iniciais, com Mike, e ampliou na sequência, com Anselmo Ramon. Na etapa complementar, no entanto, o adversário buscou o empate, imprimindo ainda mais adrenalina aos minutos finais do duelo. Foi então que a estrela de Umberto Louzer, mais uma vez, brilhou: o comandante alviverde promoveu a entrada de Foguinho, que marcou um golaço, colocou a Chapecoense novamente em vantagem e sacramentou a flechada.

A partida:

Foto: Márcio Cunha/ACF

Com apenas três minutos de jogo, o artilheiro Anselmo Ramon pifou Mike com uma belíssima enfiada de bola e deixou o camisa 17 cara a cara com o goleiro, tendo apenas o trabalho de mandar para o fundo da rede e abrir o placar. Logo na sequência, retribuindo a gentileza, Mike aproveitou o belíssimo lançamento da defesa para o ataque e escorou para o camisa nove mandar uma bomba, de fora da área, para ampliar a vantagem.

A vitória parcial do Verdão foi ameaçada no início do segundo tempo, quando a arbitragem assinalou pênalti para o CRB e Wesley converteu e na sequência, aos 29, quando Lucão do Break marcou o gol do empate. Com o placar igualado, coube ao técnico Umberto Louzer a tomada de decisão que mudou os rumos da partida: Aos 33, ele promoveu a entrada de Foguinho e aos 35 o Cria do Condá invadiu a área, se livrou da marcação e, na cavadinha, encobriu o goleiro e marcou o golaço da vitória.

Próximo compromisso:

A Chapecoense volta a campo na próxima quarta-feira (16), novamente na Arena Condá, para disputar contra o Náutico partida válida pela 29ª rodada. O jogo acontece às 19h15.