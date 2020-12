Com Gómez em campo, Palmeiras treina para duelar com Internacional

O Palmeiras treinou na tarde de quinta-feira (17), na Academia de Futebol, em preparação para enfrentar o Internacional neste sábado (19), às 21h, no estádio Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 41 pontos conquistados, o Verdão ocupa a quarta colocação do nacional.

A primeira atividade foi um treino técnico utilizando somente o terço central do gramado, com dois times e um curinga trocando passes verticais, horizontais e marcando em velocidade. O segundo trabalho foi um tático posicional com ênfase em transições, lançamentos, cruzamentos e finalizações, entre outros aspectos ofensivos.

Em fase final de transição, o atacante Luiz Adriano começou a realizar algumas atividades integrado ao grupo – ele participou do aquecimento e do treino técnico com o elenco. No campo ao lado, o meio-campista Patrick de Paula deu sequência à transição física com os preparadores, e o zagueiro Alan Empereur realizou atividades físicas específicas.

O zagueiro Gustavo Gómez, que sofreu uma pancada na cabeça na vitória sobre o Libertad-PAR, pela CONMEBOL Libertadores, trabalhou normalmente com os companheiros no gramado. Os atacantes Rony e Gabriel Veron permaneceram na parte interna do centro de excelência para trabalhos individualizados de reforço muscular.

O Verdão volta a treinar nesta sexta-feira (18), às 10h, e viaja na sequência para a capital gaúcha.