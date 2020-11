Com gol de Pepê, Grêmio vence o Fluminense no Maracanã

O Grêmio foi ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, em partida válida pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Com uma equipe um pouco modificada, com alguns jogadores poupados para a decisão no meio da semana pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Tricolor venceu a equipe carioca pelo placar de 1 a 0, com gol de Pepê assinalado aos 27 minutos da etapa inicial..

Com o resultado, o Grêmio soma três pontos e chega a 30, ocupando a oitava posição na tabela da competição.

Primeiro Tempo

Logo nos minutos iniciais, os gremistas se mostraram ofensivos. Em um dos lances, Pepê saiu em velocidade pela esquerda, em contra-ataque e acionou Orejuela à direita. O lateral tentou a finalização, mas a bola explodiu na marcação.

O Tricolor teve uma nova chance em cobrança de falta aos 11 minutos, quando Diogo Barbosa levantou na marca penal para Churín subir e desviar de cabeça, com muito perigo, mas a bola acabou saindo à esquerda da meta defendida por Muriel.

Do outro lado, os donos da casa ameaçaram também em bola parada, aos 14’. Barcelos cruzou da esquerda, e Nino mandou de cabeça, mas a zaga gremista desviou pela linha de fundo.

Mas foi aos 27 minutos, que o Grêmio foi efetivo e conseguiu abrir o marcador no Maracanã. Depois de uma boa jogada, Churín recebeu dentro da área e acionou Pepê, livre, que finalizou de primeira a gol, assinalando o primeiro gremista.

O Fluminense tentou reagir aos 36’, com um chute de longa distância de Dodi, que mandou forte, mas à direita da meta gremista.

Passados 40’ da etapa inicial, outra oportunidade do Grêmio se desenhou pela meia direita – a bola chegou a Orejuela na entrada da área, o lateral cortou a marcação e chutou forte, mas mandou pra fora.

Mas a resposta adversária foi quase de imediata, quando após um cruzamento da direita feito por Danilo, Fred subiu e mandou de cabeça com muito perigo, buscando o canto direito do gol gremista, mas Paulo Victor fez grande defesa e impediu o empate, com 44 minutos jogados.

Segundo Tempo

O Grêmio voltou com uma modificação para a etapa complementar. Saiu Pepê e entrou Éverton. Logo aos 3’, Jean Pyerre desceu pelo meio e acionou Luiz Fernando na direita. O atacante tentou o cruzamento na área, mas a zaga cortou no tempo certo.

Já aos 6 minutos, Jean Pyerre deixou Churín na cara do gol – o centroavante recebeu e mandou a gol – a bola explodiu na trave, no ângulo esquerdo da meta defendida por Muriel, mas a jogada já estava anulada por impedimento.

Aos 17’, o Grêmio chegou novamente, desta vez com Luiz Fernando, que foi a linha de fundo e chutou, para boa defesa do arqueiro adversário. Éverton ficou com o rebote, mas sofreu falta. Jean Pyerre cobrou, mas o Flu conseguiu impedir o lance. Dois minutos depois, Renato providenciou sua segunda mudança na equipe – Ferreira ocupou o lugar de Churín.

Passados 25’, os donos da casa chegaram em bola parada. Após uma cobrança de falta da intermediária, pela esquerda, Luiz Henrique subiu e desviou de cabeça, mas mandou por sobre o gol tricolor.

Cinco minutos depois, Ferreira, da meia esquerda, cortou pra perna direita e buscou o canto esquerdo do gol carioca. Muriel caiu para defender, espalmando pela linha de fundo. Éverton cobrou o escanteio, mas o camisa 27 saiu do gol para segurar.

Outras duas alterações foram feitas: Isaque e Thaciano nos lugares de Jean Pyerre e Luiz Fernando.

Os cariocas tentaram criar em jogadas de contra-ataque. Aos 36’, Ganso recebeu no meio e serviu Felippe Cardoso, que chutou forte, mas Paulo Victor fez uma boa defesa. Dois minutos depois, Ferreira saiu em velocidade e acionou Thaciano no meio, em condições, na cara do gol. O atleta avançou e tentou deslocar Muriel, que operou grande defesa, impedindo o segundo gremista.

A última alteração do Tricolor foi feita aos 40’, quando Paulo Miranda ocupou o lugar de Darlan.

Nos acréscimos, o Fluminense ainda tentou o empate, com Lucca, que finalizou no centro do gol, mas Paulo Victor defendeu.