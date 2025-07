Com gol de Neymar Santos vence o Flamengo e respira no Brasileirão

O Santos conquistou uma vitória crucial na noite desta quarta-feira (16.07) ao bater o Flamengo por 1 a 0, na Vila Belmiro, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O brilho da noite ficou por conta de Neymar, que marcou o gol decisivo já na reta final do segundo tempo, garantindo o segundo triunfo consecutivo do Peixe no torneio.

A partida também marcou um momento especial para a história do clube: a estreia oficial de Robinho Jr. no time profissional. O meia-atacante de 17 anos, filho do ídolo santista Robinho, entrou no decorrer da segunda etapa e animou a torcida com lances de efeito, incluindo a famosa pedalada, drible característico de seu pai.

Com o resultado, o Santos respira na tabela, saltando para a 14ª colocação, com 14 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. O Flamengo, apesar da derrota, mantém a liderança, com 27 pontos, mas vê o Cruzeiro, com a mesma pontuação, ameaçar a ponta caso vença seu compromisso na quinta-feira.

O jogo

Impulsionado pela torcida, o Santos iniciou o jogo criando a primeira boa chance, antes mesmo do primeiro minuto, com Souza cruzando para Barreal, que cabeceou pela linha de fundo. Aos oito, Neymar fez um grande lançamento para Escobar, que ajeitou para Zé Rafael finalizar, mas a bola saiu fraca e a defesa interceptou.

A partir de então, o Flamengo assumiu o controle da posse de bola. Aos 20 minutos, o Rubro-Negro assustou com Plata, que tabelou com Arrascaeta e chutou colocado, exigindo uma boa defesa de Brazão. O Santos respondeu aos 29, quando Neymar interceptou um passe e acionou Deivid Washington, cujo chute cruzado foi desviado por Rossi, impedindo o gol. Já aos 41, Brazão voltou a brilhar ao espalmar uma cobrança de falta de Luiz Araújo desviada por Danilo.

Na volta do intervalo, o Flamengo adiantou suas linhas em busca do gol, com Plata tentando uma cavadinha aos dois minutos, sem sucesso. A equipe carioca seguiu pressionando, mas com dificuldades em criar chances claras. Aos 28, De La Cruz arriscou em cobrança de falta, mas parou novamente em Brazão.

A resposta santista veio logo em seguida, com Neymar finalizando de fora da área e vendo Rossi espalmar para escanteio. No entanto, aos 38 minutos, o camisa 10 santista não perdoou. Guilherme arrancou pela esquerda e tocou para Neymar dentro da área. O craque dominou de costas, girou e bateu firme, sem chances para Rossi, colocando o Peixe em vantagem. Nos minutos finais, o Flamengo se lançou ao ataque, mas a defesa santista se segurou, garantindo a importante vitória.

Próximos desafios

O Santos agora se prepara para mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Mirassol no sábado, pela 15ª rodada da Série A. A partida será no Estádio Campos Maia, às 18h30 (de Brasília).

Por sua vez, o Flamengo terá um clássico pela frente, recebendo o Fluminense no Maracanã, no domingo, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 0 FLAMENGO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 16/07/2025

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Basso, Luan Peres (Santos); Jorginho, Arrascaeta, Bruno Henrique (Flamengo)

Público: 13.541

Renda: R$ 1.270.130,00

GOL: Neymar, aos 38 do 2ºT (Santos)

Santos: Gabriel Brazão; Gonzalo Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael (PItuca) e Neymar; Álvaro Barreal (Robinho Jr.), Deivid Washington (Bontempo) e Guilherme (Willian Arão). Técnico: Cléber Xavier

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Varela; Allan (De La Cruz), Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo (Cebolinha), Bruno Henrique (Wallace Yan) e Plata. Técnico: Filipe Luís

