Com gol de Marcelo, Real Madrid vence e ainda luta pelo título

O Real Madrid segue na busca pelo título espanhol. Apesar de não ter mostrado um grande futebol, a equipe merengue fez o suficiente para derrotar o Eibar por 3 a 1, neste domingo, no Estádio Alfredo Di Stéfano. Com o resultado, o Real Madrid chegou a 59 pontos, dois a menos que o líder Barcelona.

O confronto com o Eibar marcava a partida de número 200 de Zinedine Zidane como técnico madridista. O francês prometeu um time jogando 11 finais nas últimas 11 rodadas para conquistar o título. Pelo menos nos 45 minutos iniciais, a promessa foi cumprida.

Aos 3 minutos, Tony Kroos abriu o placar com um golaço depois de boa jogada de Benzema pela esquerda. O Eibar tentou sair para o empate e deu muito espaço para os donos da casa. Aos 29 minutos, o zagueiro Sergio Ramos puxou contra-ataque e, sozinho, marcou o segundo após passe de Hazard. Os visitantes se desesperaram e o Real Madrid fez o terceiro, aos 36 minutos em um belo chute do brasileiro Marcelo. Na comemoração, o lateral-esquerdo se ajoelhou e ergueu o punho fechado, em manifestação contra o racismo.

Era o primeiro jogo da La Liga no Alfredo Di Stéfano, que vai receber todas as partidas do Real Madrid nesta temporada enquanto o Santiago Bernabéu está sendo reformado. Tudo indicava que o acanhado estádio com capacidade para apenas 6 mil torcedores, mas que estava vazio devido à pandemia do novo coronavírus, seria palco de uma grande goleada.

Entretanto, no segundo tempo, o Real Madrid tirou o pé. Zidane mudou a equipe, poupou alguns jogadores e o ritmo caiu. Com isso, o Eibar cresceu na partida. Aos 12 minutos, Enrich acertou o travessão do goleiro belga Courtois. Dois minutos depois, veio o gol dos visitantes. De Blasis chutou de fora da área, a bola desviou no brasileiro Rodrygo e ainda acertou as costas de Bigas antes de entrar.

Apesar do ímpeto do Eibar, o Real Madrid conseguiu segurar o resultado. Destaque para as participações dos brasileiros Marcelo, Casemiro e Rodrygo, que começaram como titulares e foram bem, principalmente o lateral-esquerdo. Éder Militão e Vinícius Júnior entraram na segunda etapa e mostraram pouco.

Na próxima rodada, o Real Madrid enfrenta o Valencia, quinta-feira (18), no Alfredo Di Stéfano. Já o Eibar recebe o Atlético de Madrid, na quarta-feira (17). Faltando dez rodadas para o fim do Campeonato Espanhol, o Barcelona caminha para o terceiro título consecutivo, com 61 pontos. O Real Madrid segue na segunda posição, com 59.