Com foto de ministro com Toffoli e Moraes, bolsonaristas pedem  #ForaMendonça

Felipe Sampaio/SCO/STF André Mendonça lançou livro sobre Toffoli

A hashtag #ForaMendonça , pedindo a retirada do novo ministro da Justiça, André Mendonça , do governo de Jair Bolsonaro, é um dos assuntos mais comentados na manhã deste sábado (20) na rede social twitter.

Com mensagens de contas autênticas, de contas “robôs” e de críticos ao governo brincando com o pedido, mais de 20 mil publicações foram registradas ao longo do dia. Em algumas das publicações, seguidores brincam com uma montagem mostrando uma foto de Mendonça ao lado de um quadro no qual Alexandre de Moraes usa a faixa presidencial.

Leia também

Em outras postagens, usuários usam uma imagem verdadeira de André Mendonça ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e do ministro do STF Alexandre de Moraes para criticar o ministro, que assumiu o lugar de Sergio Moro após a saída do ex-juiz do poder no mês de abril.

“Chega desse tipo de gente interesseira no governo”, afirmou um dos seguidores. A imagem de Mendonça ao lado dos ministros foi registrada em outubro de 2019, quando o então advogado geral da União lançou um livro com ajuda de Moraes sobre os 10 anos de Toffoli no STF.

Os ministros do STF têm sido alvos de crítica e ameaças de bolsonaristas extremistas durante protestos realizados em Brasília que pedem o fechamento do Supremo e do Congresso. Alexandre de Moraes é um dos ministros mais criticados, já que encabeça o inquérito das Fake News e também foi responsável por pedidos de prisões e quebra de sigilos bancários relacionados ao financiamento dos protestos contra constituição em Brasília.