Com formato inusitado, verme marinho bizarro viraliza nas redes sociais; veja

Reprodução Com formato peculiar, verme acabou chamando atenção nas redes sociais e viralizando

Imagens compartilhadas por uma mergulhadora australiana na última terça-feira (23) em um grupo nas redes sociais deram início a um divertido debate sobre a aparência inusitada de um verme marinho encontrado por ela nas profundezas do oceano.

Na publicação, aparecem duas imagens de um estranho verme marinho do filo Priapulida e que tem formato que se assemelha com um órgão genital masculino. O próprio nome do grupo ao qual pertence faz referência ao termo, uma vez que provém do grego Priapus e significa “deus fálico “.

“Jamais imaginei que as pessoas pudessem se interessar por essas fotos, mas elas acabaram viralizando. A verdade é que eu pensei muito antes de publicá-las porque elas poderiam parecer um pouco rude. Agora, depois de vê-las compartilhadas em diversas páginas non Facebook, quero ver até onde podem chegar”, brincou Josie Jones, autora das imagens do verme fálico .

Como era de se esperar, junto com o compartilhamento das fotos, vieram as piadas. Brincando com a similaridade, alguns disseram que ele se parecia com um brinquedo sexual e questionaram “onde vão as pilhas”, enquanto outros apontaram que os animais marinhos iriam “se divertir com ele”.