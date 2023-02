Com fé e cultura, Câmara de São Mateus abre ano legislativo

Na primeira sessão ordinária de 2023, vereadores aprovam 22 indicações, um requerimento e três moções.

São Mateus – Com discurso arrojado do vereador presidente Paulo Fundão e manifestações genuínas da fé e da cultura do povo mateense, a Câmara de São Mateus inaugurou a terceira sessão legislativa desta legislatura. No start da segunda metade do mandato, os vereadores recordaram conquistas efetivadas, apresentaram breve balanço do recesso parlamentar e ainda aprovaram 22 indicações, um requerimento e três moções.

A primeira sessão ordinária de 2023 teve a participação especial de mestres e brincantes de grupos de Reis de Boi, acompanhados da secretária municipal de Cultura, Domingas Dealdina. Na ocasião, o mestre Luiz dos Santos e a brincante Maria Jorge dos Santos Ribeiro puderam discursar por 10 minutos, na Tribuna Livre, por requerimento do vereador Cristiano Balanga.

Pela aprovação unânime da Moção 001/2023, apresentada por Balanga, receberam Votos de Congratulação os seguintes mestres de Reis de Boi: Luiz dos Santos (Comunidade Bom Pastor), José Luiz Barros (Bairro Vitória), Paixão Bispo Correia (Bairro de Fátima/Ideal), Valdeni Vicente (Comunidade Mata Sede), Valentim Pereira (Comunidade Santa Luzia/Palmitinho II), Benedito Assis (Comunidade Palmitinho I), Benedito Rosário (Comunidade São Domingos de Itauninhas), Antônio Galdino (Bairro Aviação), Alcimar Rodrigues Santos (Bairro Mariricu), Maria Justina da Conceição dos Santos (Comunidade Beira Rio) e Antônio Nascimento (Comunidade São Cristóvão).

Também foram homenageadas a brincante Maria Jorge dos Santos Ribeiro e as crianças brincantes Wescley dos Santos Ferreira e Werley dos Santos Ferreira.

FOLIA DE REIS

Na Tribuna Livre, Luiz dos Santos agradeceu aos vereadores, destacando a alegria e o prazer de estar com outros mestres e brincantes da Folia de Reis numa homenagem inédita na Câmara Municipal. Ele ainda mostrou gratidão ao vereador Cristiano Balanga, pela parceria com a Comunidade Quilombola Espírito Santo, e à secretária de Cultura Domingas Dealdina.

A brincante Maria Jorge, de 74 anos, recordou que há quase 40 anos está envolvida com a Folia de Reis, atuando com diferentes mestres. Espontaneamente, o mestre Valentim Pereira, do Palmitinho II, pediu a palavra e, com a permissão do presidente Paulo Fundão, conclamou as orações do Pai Nosso e da Ave-Maria, além de ter entoado uma canção típica da manifestação folclórica.

VALORIZAÇÃO DA CULTURA POPULAR

Os vereadores que usaram a palavra destacaram a importância de valorizar as legítimas tradições culturais mateenses, como a Folia de Reis. Carlinho Simião lembrou inclusive de festeiros históricos como Pedro Rocha e Sebastião Vicente, além de Valdemar Laudêncio, além do próprio pai. Isael Aguilar e Delermano Suim reforçaram a satisfação com a oportunidade de valorização da cultura popular e de seus personagens icônicos.

As vereadoras Preta do Nascimento e Ciety Cerqueira elogiaram a participaram feminina, em especial com a presença de Maria Jorge. O vice-presidente Kacio Mendes e o autor do convite aos foliões, Cristiano Balanga, também recordaram importante mestres que mantiveram viva a Folia de Reis em São Mateus.

Ao encerrar, Paulo Fundão enfatizou que a Câmara Municipal é verdadeiramente a Casa do Povo. “Nesta caixa de ressonância da sociedade, o povo tem vez, o povo tem voz”, frisou.

O presidente da Câmara ainda lembrou da importância do ex-prefeito Amocim Leite, um dos maiores incentivadores da Folia de Reis em São Mateus,