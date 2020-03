Com fama de soltar spoiler, Tom Holland não pode assistir a “Dois Irmãos”

O ator Tom Holland foi “proibido” pela Disney de assistir à animação ” Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica “, na qual ele dubla um dos personagens protagonistas, antes da estreia mundial. A explicação é que o astro não consegue segurar a boca e acaba soltando spoilers nas entrevistas. Foi assim quando ele estava divulgando “Homem-Aranha: Longe de Casa”.

Tom Holland é um dos dubladores de "Dois Irmãos"





Em entrevista ao programa “Good Morning America”, a jornalista perguntou se Tom Holland havia chorado assistindo ao novo filme da Disney Pixar e ele revelou: “Eu não vi ainda”. Foi então que Chris Pratt, ator que dupla o outro protagonista da animação, explicou: “Eles sabem que ele solta spoilers “.

Tom Holland se justificou dizendo que vai assistir ao filme em uma première com os fãs e vai chorar com todo mundo. “Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica” conta a história de dois irmãos elfos adolescentes que vivem uma aventura para descobrir se ainda existe magia. O longa estreou no Brasil na última quinta-feira (5) e a bilheteria mundial já soma mais de 70 milhões de dólares.