Com falhas, Cyberpunk 2077 é o jogo mais baixado no PS4 em junho; veja a lista

Reprocução Cyberpunk 2077

Depois de ficar mais de seis meses fora da PS Store , o jogo Cyberpunk 2077 voltou como o mais baixado do mês de junho para PlayStation 4 . Quando o game voltou ao catálogo da loja online, no final do mês, o estúdio afirmou que “os usuários ainda devem encontrar problemas de desempenho na versão de PS4”, o que parece não ter sido um impeditivo para jogadores.

Já dentre os games para PlayStation 5 , o mais baixado foi FIFA 21 . Cyberpunk 2077, que não apresenta problemas para PS5 , não aparece no top 20 dos games mais baixados no console .

Abaixo, confira os jogos mais baixados em cada console no mês de junho:

Jogos de PS5 mais baixados na PS Store em junho

FIFA 21 Ratchet & Clank: Rift Apart Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Mortal Kombat 11 Assassin’s Creed Valhalla Resident Evil Village It Takes Two TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE Alex Kidd in Miracle World DX Demon’s Souls Call of Duty: Black Ops Cold War NBA 2K21 Next Generation Watch Dogs: Legion STAR WARS Jedi: Fallen Order Metro Exodus Returnal SCARLET NEXUS Dark Alliance Guilty Gear -Strive- Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Jogos de PS4 mais baixados na PS Store em junho