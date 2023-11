Com dois de Paulinho e um de Hulk, Galo vence o Fortaleza na Arena MRV

Pela 31º rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo venceu o Fortaleza por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (1), na Arena MRV. Paulinho (2x) e Hulk marcaram os gols da vitória Atleticana. Lucero descontou para o time cearense.

Com o resultado, o Galo chegou aos 52 pontos na tabela de classificação e está a sete do líder da competição.

O Atlético utilizou uma camisa especial para a partida. No mês de conscientização sobre o combate ao racismo e exaltação à cultura negra, a adidas, em parceria com a Laboratório Fantasma, lançou a quarta camisa de jogo para a temporada.

Com o escudo do clube à esquerda e o da adidas à direita, o uniforme do Atlético traz mangas com detalhes em preto. Na parte central da camisa, o patch amarelo “Da Raiz à Luta” completa o design. A camisa Excelência Negra já está disponível no site da adidas Brasil, nas lojas da marca e Lojas do Galo, tanto no modelo masculino quanto no feminino

E, por meio do Instituto Galo, e o Fortaleza Esporte Clube, através da Associação Bem Tricolor, uniram-se no nobre propósito de incremento da Responsabilidade Social no futebol brasileiro. As duas equipes tiveram, em suas camisas, um patch alusivo à causa.

JOGO

1ºT

O Galo abriu o placar aos 15 minutos, quando Rubens recebeu pela esquerda e num cruzamento perfeito, achou Paulinho que escorou para as redes.

A equipe Atleticana teve outra boa chance no chute de fora da área de Hulk.

Aos 38, Everson fez uma defesa espetacular na finalização de Thiago Galhardo. A equipe cearense empatou com Lucero, cinco minutos depois.

2ºT

Na segunda etapa, o Galo manteve o ritmo e aos 10 minutos voltou a frente do marcador. Lançamento primoroso de Zaracho, Hulk ganhou do marcador, invadiu a área e rolou para ele, Paulinho, marcar o oitavo gol dele na Arena MRV. O 15º no campeonato, vice-artilheiro da competição.

A torcida voltou a comemorar minutos depois. Em boa jogada pela direita, Saravia foi derrubado na área. Hulk bateu o pênalti com precisão e fez o terceiro do Galo.

O Super-herói Atleticano teve mais uma boa chance, quando Hulk recebeu de Paulinho e bateu para a defesa de João Ricardo.

