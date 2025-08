Com dois de Neymar, Santos vence o Juventude e deixa o Z-4

O Santos finalmente encontrou o caminho da vitória e, com ela, a saída da temida zona de rebaixamento. Em uma noite de brilho intenso do craque Neymar, o Peixe superou o Juventude por 3 a 1, nesta segunda-feira, no encerramento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neymar balançou as redes duas vezes, enquanto Barreal também deixou sua marca para o Alvinegro Praiano. Wilker Ángel descontou para a equipe gaúcha.

O triunfo representa um alívio significativo para o Santos, que não vencia há três jogos. Com o resultado, o time chegou aos 18 pontos, saltando para a 15ª posição na tabela. O Juventude, por sua vez, permanece em situação delicada, na vice-lanterna, com apenas 11 pontos.

O Jogo

A partida começou com o Juventude mostrando iniciativa, exigindo uma defesa de Gabriel Brazão em chute de Gilberto. Logo em seguida, Neymar por pouco não abriu o placar em uma cobrança de falta, defendida por Ruan Carneiro. Aos sete minutos, Brazão foi novamente decisivo, realizando uma grande intervenção em finalização à queima-roupa de Gilberto após confusão na área.

O time gaúcho chegou a comemorar um gol aos 19 minutos, quando Ênio aproveitou um rebote, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento. O Santos respondeu com perigo, e Igor Vinícius teve duas boas chances, mas sem sucesso. A insistência santista foi recompensada aos 36 minutos: após jogada de Neymar, Barreal finalizou, Ruan Carneiro deu rebote, e o próprio Neymar estava lá para empurrar para o fundo da rede, abrindo o placar.

Pouco depois, o Peixe ampliou. Barreal cruzou, a bola desviou na defesa e sobrou para o argentino que, de perto, mandou para o gol, fazendo 2 a 0. No entanto, o Juventude conseguiu diminuir nos acréscimos do primeiro tempo, com Wilker Ángel subindo sozinho para cabecear após cruzamento de Marcelo Hermes, levando o jogo para o intervalo em 2 a 1.

Segundo tempo

A etapa final viu o Juventude voltar pressionando, com Wilker Ángel e Gilberto obrigando Gabriel Brazão a realizar novas defesas importantes. O Santos, no entanto, soube segurar a pressão e explorar os contra-ataques. Barreal quase marcou mais um, e Souza, em bela jogada individual, bateu na rede pelo lado de fora.

Aos 31 minutos, uma chance de ouro para Neymar ampliar: Ruan Carneiro errou na reposição, entregando a bola nos pés do camisa 10, que, cara a cara, parou em uma grande defesa do goleiro. Contudo, no lance seguinte, o Santos conquistou um pênalti. Luca Meirelles tabelou com Neymar e foi derrubado na área. O próprio Neymar assumiu a responsabilidade, cobrou com tranquilidade no meio do gol e selou a vitória por 3 a 1.

Com a confiança renovada, o Santos agora se prepara para enfrentar o vice-líder Cruzeiro, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. Já o Juventude terá outro desafio difícil, recebendo o Corinthians na segunda-feira, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 X 1 JUVENTUDE

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Data: 04/08/2025

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Rafael Traci (SC)

Público: 37.485 torcedores

Renda: R$ 2.853811,25

Cartões amarelos: Marcos Paulo, Wilker Ángel e Caíque (Juventude) / Gabriel Bontempo, Rollheiser e Neymar (Santos)

GOLS: Neymar, aos 36′ do 1ºT e aos 34′ do 2ºT, e Barreal, aos 39′ do 1ºT (Santos) / Wilker Ángel, aos 45′ do 1ºT (Juventude)

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Caballero), Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser (Mayke), Barreal (Escobar) e Tiquinho Soares (Luca Meirelles). Técnico: Cléber Xavier

JUVENTUDE: Ruan Carneiro; Reginaldo, Wilker Ángel (Abner), Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque (Giraldo), Jadson e Mandaca; Ênio (Marlon), Gabriel Veron (Batalla) e Gilberto (Gabriel Taliari). Técnico: Gerson Ramos (interino)

