Com dois de Kane, Bayern vence e elimina Flamengo do Mundial de Clubes

Com o resultado, Bayern avança para as quartas de final. A equipe alemã enfrentará o Paris Saint-Germain no sábado (5/7), às 13h

Fim do sonho Rubro-Negro. No primeiro duelo entre brasileiros e europeus nas oitavas de fina da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o Bayern de Munique venceu o Flamengo por 4 x 2. Pulgar contra, Harry Kane duas vezes e Goretzka fizeram os gols do time alemão. Gerson e Jorginho, de pênalti, descontaram.

Com o resultado, Bayern avança para as quartas de final. A equipe alemã enfrentará o Paris Saint-Germain no sábado (5/7), às 13h.

Resumo da partida

A partida começou com o Bayern de Munique partindo para o ataque e cercando a área do Flamengo. Antes dos cinco minutos a equipe alemã já tinha conseguido dois escanteios. Eis que após o terceiro cruzamento, Pulgar acabou desviando contra o próprio gol fazendo 1 x 0 para o time alemão.

Logo na sequência, Arrascaeta errou na saída de bola, Upamecano acionou Harry Kane que bateu de fora da área e ampliou, 2 x 0. O Flamengo tentou responder na sequência, mas acabou parando em boa defesa de Neuer. O time brasileiro passo a se arriscar mais no ataque, mas encontrava dificuldades com a defesa bem posicionada do time alemão.

Só que aos 32 minutos, Luiz Araújo cruzou, Arrascaeta ajeitou e Gerson chutou forte, sem chances de defesa para Neuer, 2 x 1. A equipe brasileira se arriscava em busca do empate, mas deixava espaços para o contra-ataque do Bayern, que chegava com perigo constantemente.

Com 41, Goretzka aproveitou o rebote e, de fora da área, chutou para fazer o terceiro do Bayern na partida.

O time brasileiro voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva. A equipe partiu para o ataque enquanto o Bayern de Munique se defendia sem permitir finalizações na direção do gol. A equipe cercou a área adversária, até que Arrascaeta cruzou e a bola bateu na mão de Olise. Jorginho bateu e diminuiu, 3 x 2.

Confiante, o time brasileiro passou a se arriscar mais na parte ofensiva. Com a pressão, o Bayern voltou a partir para o ataque, mas encontrava dificuldades. A partida passou a ser mais disputada com faltas e divididas duras entre os jogadores.Aos 27, Luiz Araújo tentou sair jogando, mas foi desarmado por Laimer, que tocou para Kimmich. O meia acionou Harry Kane que não perdoou e fez o quarto gol do time alemão, 4 x 2. As duas equipes chegaram a criar mais oportunidades, mas não alteraram o placar.