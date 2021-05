Com dois de Gabriel Silva, Palmeiras faz 4 a 0 no Náutico e abre vantagem nas oitavas da Copa do Brasil Sub-20

Com as quatro bolas na rede, o Verdão chegou a 12 gols marcados em dois jogos na competição. O vencedor da partida entre Palmeiras e Náutico encara nas quartas de final o vencedor de Avaí-SC e ABC-RN (no primeiro jogo, vitória catarinense por 3 a 0). O duelo de volta do Alviverde está marcado para este domingo (09), às 16h, no estádio dos Aflitos, em Recife-PE.

Assim como na edição de 2020, a Copa do Brasil Sub-20 reuniu 32 times na etapa inicial, sendo 27 campeões estaduais Sub-20 em 2019 e 2020 (por conta da pandemia da covid-19, diversos torneios locais não foram realizados, e a CBF adotou este critério para eleger os participantes), além de cinco vices estaduais da categoria das federações com melhor índice no Ranking Nacional – o Verdão entrou como atual campeão paulista.

Todos os duelos até a final são mata-mata com partidas de ida e volta, exceto na primeira fase. Não há o critério do gol qualificado e, em caso de empate nos resultados, a disputa da vaga será nos pênaltis.

O jogo

O Verdão precisou de três minutos para balançar as redes do Allianz Parque. Após saída errada da defesa adversária, a bola caiu com Marino na direita. O camisa 7 invadiu a área e rolou para Gabriel Silva soltar o pé, de primeira, para abrir o placar.

Quando chegava ao ataque, o Alviverde infligia perigo principalmente com a velocidade de Kevin pela esquerda. No entanto, foi na bola parada que o time palestrino triunfou. Aos 36, de falta, Yago Santos soltou a canhota e colocou no ângulo de Gabriel. Bola indefensável. Golaço na arena!

Ainda na primeira etapa, aos 43, Marino, outro motor do ataque alviverde, arrancou da intermediária e driblou todos os marcadores pelo caminho. Já na área, com calma, tocou no canto direito para confirmar o terceiro gol palmeirense no Allianz Parque.

No segundo tempo, coube ao Verdão administrar a grande vantagem construída na primeira metade do jogo. O técnico Wesley Carvalho promoveu algumas mudanças e, entre as novidades, Marcelinho. Por pouco, o atacante não marcou o quarto tento alviverde em chute cruzado pela direita.

No entanto, aos 34, o Palmeiras perdeu Kevin, que levou o segundo amarelo após cometer falta. O Náutico buscou a reação e, em chute colocado pela direita, quase diminuiu. O goleiro Mateus, batido no lance, “tirou” com os olhos.

Mesmo com dez em campo, ainda sobrou tempo para o Verdão anotar o quarto gol. Aos 43, Marcelinho recebe bola na direita e invade a área até achar Gabriel Silva, que emendou a assistência de primeira e foi para as redes em seu segundo gol no jogo. Minutos depois, o camisa 10 ainda teve a chance de marcar um hat-trick em cobrança de pênalti, mas parou no goleiro.