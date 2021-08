Com dois de Adson e um de Renato Augusto, Timão vence o Ceará .

Na tarde deste domingo (15), o Corinthians entrou em

campo para mais um desafio no Brasileirão 2021. Na Neo Química Arena, pela 16ª

rodada da competição, o Timão encarou o Ceará e venceu a partida por 3 a 1. Os

gols alvinegros foram marcados por Adson, artilheiro da tarde, e Renato Augusto.

O resultado positivo foi importante para o Coringão subir

na tabela de classificação e se manter na parte de cima. Até aqui, são 21

pontos conquistados, sendo uma campanha com cinco vitórias, seis empates e cinco

derrotas.

Além de ótima atuação de Adson, a partida também

marcou a volta de Renato Augusto à Neo Química Arena e a estreia de Giuliano na

casa do Timão.

Escalação

O técnico Sylvinho iniciou o duelo contra o Ceará com

a seguinte escalação: Cássio, Fagner, Gil, João Victor, Fábio Santos; Gabriel, Roni,

Giuliano; Gustavo Silva, Adson e Jô. Durante o jogo, também entraram Renato

Augusto, Mateus Vital, Xavier e Marquinhos. Ainda estavam no banco de reservas:

Matheus Donelli, Lucas Piton, Luan, Cantillo, Raul Gustavo, Du Queiroz, Gabriel

Pereira e Vitinho.

Bola em jogo!

Os primeiros minutos da partida foram de bastante

movimentação das duas equipes, mas sem um domínio de algum dos clubes. Aos três

minutos, o Coringão até ensaiou um ataque quando Gustavo

Silva tentou o drible contra três jogadores do Ceará, mas foi desarmado. Na

sequência, Fagner recuperou a bola, mas cometeu falta no campo de ataque.

Nos minutos seguintes, poucas chances de ataque claras

de Corinthians e Ceará. Porém, aos 16 minutos, o Coringão conseguiu se

infiltrar na defesa adversária em uma bela jogada de Roni, que carregou pela

esquerda, invadiu a área e tocou para trás para Adson chegar completando para o

fundo da rede. 1 a 0 Corinthians na Neo Química Arena.

Em seguida, o Corinthians se manteve com maior posse

de bola e buscando mais oportunidades de ampliar o placar. A chance veio aos 29

minutos, e mais uma vez com Adson, que não desperdiçou! Fábio Santos levou a

bola pela esquerda e cruzou na medida para o camisa 28 escorar e mandar no

cantinho esquerdo do goleiro adversário, sem chances de defesa. 2 a 0 Timão!

O Alvinegro ainda tentou o terceiro gol na primeira

etapa, que quase veio mais uma vez com o artilheiro da tarde aos 39 minutos.

Com lindo passe de Fagner para Adson, ele driblou o goleiro e tentou a

finalização sem ângulo, mas a bola saiu na rede pelo lado de fora.

Segundo tempo

Atrás do placar, a equipe visitante iniciou a etapa

complementar buscando mais o ataque, mas sem muito perigo.

Aos 15 minutos, Sylvinho mexeu pela primeira vez na

equipe, com direito a estreia em Itaquera: Renato Augusto entrou no lugar de

Roni e atuou pela primeira vez com a camisa do Coringão nessa sua reestreia.

Com cinco minutos em campo, Renato Augusto deu seu

cartão de visitas e marcou um golaço de fora da área! Giuliano arrumou para o

camisa 8 que arriscou e mandou a bola no ângulo! 3 a 0 Corinthians!

Logo em seguida, aos 24 minutos, o Ceará foi para cima

e conseguiu diminuir a vantagem do Timão após mais um chute de fora da área. 3

a 1 na Neo Química Arena.

Sylvinho em seguida realizou mais uma mudança no time,

colocando em campo Mateus Vital no lugar de Adson. Aos 30 minutos, veio mais

duas alterações: entraram Xavier e Marquinhos e saíram Gustavo Silva e

Giuliano.

Os minutos finais foram de um Corinthians com um

futebol mais cadenciado, administrando o resultado até o apito final.

Próximo jogo

O Coringão volta a entrar em campo pelo Brasileirão no

próximo domingo (22), na partida contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às

16h (horário de Brasília).

