Com dívida de R$ 11 bilhões, Light pede recuperação judicial

A holding que controla a Light , empresa de energia, entrou com pedido de recuperação judicial na a 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. A companhia tem dívidas de R$ 11 bilhões, mas diz ter “confiança em sua capacidade operacional e comercial para a negociação”.

“A Companhia mantém e reafirma a confiança em sua capacidade operacional e comercial para a negociação e aprovação de um plano de recuperação que lhe permita implementar o pretendido equacionamento e, com isso, restabelecer o seu equilíbrio econômico-financeiro, em benefício do próprio Grupo Light, de seus acionistas, colaboradores, credores e demais stakeholders”, diz a nota.

O pedido foi aprovado pelo Conselho de Administração da Light S.A., controladora da Light Serviços de Eletricidade S.A. (Light Sesa), de distribuição. Além dela, o grupo conta também com a Light Energia, de geração; a LightCom, a comercializadora de energia; a Light Conecta, de serviços, além do Instituto Light.

A subsidiária de distribuição é o problema do grupo e vem registrando perdas em áreas de furto de energia no Rio de Janeiro.

A empresa detém a concessão para fornecer energia para o estado, portanto, não poderia entrar com pedido de recuperação judicial. Nesses casos, cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) promover uma intervenção.

A Light S.A. fechou o primeiro trimestre do ano com lucro de R$ 107,1 milhões, ante uma perda de R$ 106 milhões em igual período do ano passado.

