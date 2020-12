Com Covid-19, Miss Brasil vai à padaria comprar pão e diz temer preconceito

Reprodução/Instagram Com Covid-19, Elis Miele foi comprar pão na padaria





A Miss Brasil 2019 Elis Miele ficou com tanta vontade de comer pão que, mesmo com Covid-19, foi até uma padaria perto de casa. Enquanto dirigia, a modelo gravou stories para seu Instagram comemorando que a atendente do estabelecimento não foi preconceituosa e a atendeu — apesar do novo coronavírus.

Elis contou que mandou mensagem para uma padaria perto de sua casa perguntando se eles entregavam as compras em casa. Como a resposta foi negativa, ela questionou se poderia ir até a padaria buscar os pães presencialmente.

“Ela falou que sim. Admito que fiquei tão aliviada, porque fiquei com tanto medo dela falar: ‘A gente não entrega porque você está com Covid-19 ‘. Eu sei que existe um preconceito muito grande com a doença, não foi o caso dela, graças a Deus, mas eu fiquei com medo, sabe? Por não quererem me atender por causa da Covid-19! É tão ruim essa sensação, juro!”