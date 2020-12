Com Covid-19, Marieta Severo internada com pneumonia

Reprodução Marieta Severo foi internada com quadro leve de pneumonia, informou sua assessoria

A atriz Marieta Severo , de 74 anos, está internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, com pneumonia. De acordo com a assessoria da global, que foi diagnosticada com Covid-19 , a artista está com “uma pneumonia bem leve, mas por precaução e segurança, devido à idade, é mais seguro ficar no hospital”.

A atriz deu entrada no hospital, nesta sexta-feira, para fazer alguns exames relacionados à doença, quando foi constata a pneumonia. Ainda não há previsão de alta.

Marieta estava gravando “Um Lugar ao Sol” , novela de Licia Manzo com previsão de estreia em abril de 2021. Além de Marieta, outra pessoa que tem acesso ao ser de gravação também testou positivo.

Outras novas novelas, “Quanto Mais Vida Melhor” e “Nos Tempos do Imperador”, também estão sendo gravadas no momento na Globo, mesmo com o crescimento de casos de Covid-19.