Com Covid-19, João Doria diz que está bem e que trabalhará de casa

Doria diz que está bem e que trabalhará de casa





Diagnosticado com Covid-19, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), divulgou um vídeo na manhã desta sexta-feira (16) dizendo que está bem. “Eu estou bem! Mas, obviamente, seguindo os protocolos e estou bem porque tomei a vacina do Butantan”, afirmou o tucano.

“Vim aqui ao Hospital Albert Einstein acompanhado e sob o comando do meu médico, doutor David Uip, infectologista que há mais de 30 anos me atende. Me atendeu no primeiro caso de Covid-19, e agora nesta segunda infecção”, explica Doria.

Em seguida, Uip disse que Doria fez exames de imagem e de sangue. “Os exames de imagem estão normais, então estamos muito otimistas”, afirmou o médico, explicando que o governador voltará para casa, onde ficará de repouso e isolado pelos próximos 12 dias.

“Seguindo os protocolos e em casa, trabalharei remotamente, mas protegido, felizmente, pelo bom atendimento médico que recebo e pelas vacinas que coloquei aqui, no meu braço”, finaliza Doria.

Em seu Twitter, João Doria agradeceu o apoio que vem recebendo e afirmou que continuará “seguindo as recomendações médicas e da ciência para minha pronta recuperação”.

Nesta manhã realizei exames protocolares e, graças às duas doses da Vacina do Butantan, estou muito bem. Continuarei seguindo as recomendações médicas e da ciência para minha pronta recuperação. Obrigado a todos pelas palavras de solidariedade. 🙏🏻 pic.twitter.com/xTcY1LFywR — João Doria (@jdoriajr) July 16, 2021