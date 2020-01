Com CNH vencida e 121 pontos, filha de Temer atropela mulher em São Paulo

arrow-options Divulgação/PCDF Ao ser questionada pela polícia, jovem disse que se defendeu de tentativa de estupro

Uma adolescente de 13 anos matou um homem na noite desta terça-feira (28) em Águas Claras, no Distrito Federal . De acordo com a menina, ela agrediu Antônio Soares da Silva, de 52 anos, com chutes e tijoladas após uma tentativa de estupro. As informações são do jornal Correio Braziliense.

A polícia foi até o local após denúncia de homicídio e encontrou o homem no chão, com uma pessoa tentando reanimá-lo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte.

Segundo o depoimento à polícia, a adolescente e a irmã andavam na rua quando foram abordadas pelo homem. “Ele assoviou, mostrou o pênis, correu atrás dela e tentou agredi-la”, relatou a menina. A jovem conta ainda que deu uma “gravata” em Antônio e o enforcou.

Em seguida, a menina o agrediu com chutes na cabeça e uma tijolada. A irmã, que está grávida, tentou impedir as agressões, mas a adolescente também a agrediu. O caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente II.

