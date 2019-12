Com ciúme de Inês, Carlos parte para cima de Alfredo em “Éramos Seis”

Se você pensa que a relação de Carlos (Danilo Mesquita) e Alfredo (Nicolas Prattes) em “Éramos Seis” ficaria melhor com o tempo, está muito enganado. Os filhos de Lola (Gloria Pires) entrarão em uma série discussão por um motivo inesperado.

Leia também: Em “Éramos Seis”, Lola começa a preparar doces para vender

arrow-options Reprodução/TV Globo Carlos (Danilo Mesquita)





Depois que Inês (Carol Macedo) voltou a morar em São Paulo, em ” Éramos Seis “, Carlos ficou ainda mais receoso com a aproximação da moça, já que ele está namorando Mabel (Carla Nunes). Mesmo vivendo um outro relacionamento,o futuro médico não esconde o que sente pela jovem enfermeira.

Leia também: Assédio! Comerciante tenta beijar Isabel à força em “Éramos Seis”

E no capítulo desta segunda-feira (23), ele encontrará Alfredo ao lado de Inês e não gostará da aproximação dos dois. Com raiva e, claro, com muito ciúme, ele partirá para cima do irmão e os dois trocarão socos em ” Éramos Seis “.