Com centésimo gol de Gabi, Flamengo bate o Bahia por 3 a 0 no Maraca

O jogo

O Flamengo começou a partida com uma posse de bola muito maior que o Bahia, que mal conseguia sair do campo de defesa. O time rubro-negro trocava passes no setor ofensivo em busca de espaços para penetrar na área. Aos 24’, Rodinei cruzou da direita e Vitinho apareceu livre na pequena área, mas cabeceou para fora.

Dois minutos depois, Thiago Maia lançou Diego na área, que dominou e tentou uma bicicleta, mas foi bloqueado pelo defensor. O árbitro marcou pênalti pelo toque no braço de Conti. Gabi foi para a cobrança, deslocou o goleiro e marcou seu centésimo gol com a camisa rubro-negra: 1 a 0. O atacante é o artilheiro do Flamengo na temporada com 30 gols, e agora se tornou o 19º maior goleador da história do clube.

Nos minutos finais da primeira etapa, Matheus Bahia cometeu falta dura em Kenedy, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida. O Mais Querido foi para o intervalo em vantagem.

No início da segunda etapa, o Fla quase ampliou. A zaga do Bahia afastou o cruzamento de Rodinei, a bola sobrou para Andreas, que rolou para Thiago Maia chutar forte da entrada da área. Danilo Fernandes espalmou para escanteio. Aos 12’, o Mengão marcou o segundo! Vitinho invadiu a área pela direita e cruzou para Michael, na pequena área, completar para o gol vazio: 2 a 0.

Na sequência da partida, Rossi e Diego foram expulsos por jogada imprudente. O primeiro deu uma cotovelada no rosto do camisa 10 rubro-negro, que acabou revidando e segurou o atacante pelo pescoço. Após consultar o VAR, o árbitro deu cartão vermelho para ambos.

Com domínio amplo, o Flamengo girava a bola no ataque, até que aos 43’, ampliou ainda mais a vantagem. Andreas avançou pelo meio com liberdade, abriu espaço na defesa baiana e bateu rasteiro de canhota da entrada da área. A bola entrou no cantinho esquerdo, sem chance para o goleiro: 3 a 0. O meia acabou dando números finais à partida com um belo gol.

Próximo compromisso

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (14) para enfrentar o São Paulo, às 16h, no Morumbi, pela 32ª rodada do Brasileiro.

Ficha técnica

Flamengo 3×0 Bahia – 31ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã-RJ

Data: 11/11/2021

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Cartões amarelos: Matheus Bahia (BAH) e Conti (BAH)

Cartão vermelho: Matheus Bahia (BAH), Diego (FLA) e Rossi (BAH)

Gols: Gabi (31’1ºT), Michael (12’2ºT) e Andreas (43’2ºT).

Escalação do Flamengo

Hugo Souza; Rodinei, David Luiz (Bruno Viana), Gustavo Henrique e Ramon (Bruno Henrique); Thiago Maia (Piris da Motta), Diego, Andreas e Vitinho (Renê); Kenedy (Michael) e Gabi.

Técnico: Renato Gaúcho.

Escalação do Bahia

Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Daniel (Ronaldo César), Edson (Luizão), Lucas Mugni, Raí (Rossi) e Juninho Capixaba (Renan Guedes); Gilberto.

Técnico: Guto Ferreira.

Fonte: https://www.flamengo.com.br/noticias/futebol/com-centesimo-gol-de-gabi–flamengo-bate-o-bahia-por-3-a-0-no-maraca