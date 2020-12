Com cem mil inscritos no Youtube, Babu Santana lança novo projeto

Divulgação Babu Santana lança projeto ‘Mulheres na Música’

O ator e cantor Babu Santana, que participou da vigésima edição do ‘Big Brother Brasil’ e que atualmente grava a novela ‘ Salve-se Quem Pude r’, da Globo , lançará um novo projeto no próximo domingo (13).

Em seu canal no Youtube, no quadro ‘ Fechado com Paizão ‘, durante dezembro, Babu apresenta ao público o ‘Mulheres da Música’.O projeto traz entrevistas e apresentações do artista com nomes importantes da cena, como Teresa Cristina, que cantará samba; Doralyce, com apresentação de Funk; Bia Ferreira, que cantará Jazz, Blue, soul e rap, e Kmila CDD, que trará sua vivência e musicalidade no Rap.

Para dar início ao ‘ Mulheres na Música ‘, Babu Santana comandará uma live especial no domingo, às 20h, em seu canal no Youtube, que já chegou recentemente aos cem mil inscritos. O artista ainda fará uma retrospectiva com os melhores momentos do quadro ‘Fechado com Paizão’, além de falar mais sobre o seu novo projeto.