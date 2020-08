Com Carolina Ferraz, “Domingo Espetacular” tem a maior audiência fora da Globo

O último domingo (9), o “Domingo Espetacular” foi o programa com maior audiência fora da Globo. A atração jornalística da Record, apresentada por Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro, desbancou até mesmo Eliana e Rodrigo Faro, que contaram com programações especiais para comemorar o Dia dos Pais.

Reprodução/Instagram “Domingo Espetacular” tem a maior audiência fora da Globo

Segundo dados obtidos pelo site Na Teinha, o “Domingo Espetacular bateu 9,1 pontos de audiência. Mesmo com o programa mais assistido fora da Globo, a Record não conseguiu bater o SBT na média geral do dia. O canal de televisão de Silvio Santos alcançou 5,9 pontos no último domingo e a emissora de Edir Macedo ficou com apenas 5,4 pontos.

O programa mais assistido do SBT foi o “Programa Silvio Santos” que teve 8,7 pontos. O “Roda a Roda” também foi um destaque no SBT com a marca 8,3. No primeiro lugar de audiência, a atração mais assistida da Globo foi o “Fantástico” com 18,5 pontos, seguido do jogo entre Flamengo e Atlético MG com 15,9 pontos.