Com capixaba, Brasil conquista medalhas inéditas no Mundial de ginástica rítmica

A ginástica rítmica do Brasil fez história mais uma vez, com a capixaba Amanda Manente na seleção. Pela primeira vez, o Brasil subiu ao pódio em um Campeonato Mundial da modalidade. No sábado (21), o conjunto juvenil conquistou a medalha de prata no geral e, nesse domingo (22), repetiu o feito na prova dos cinco arcos.

A competição aconteceu em Sófia, na Bulgária. Na soma das séries mista e simples, o conjunto comandado pela treinadora também capixaba Juliana Coradine obteve 48.900 pontos. O ouro ficou com as anfitriãs da Bulgária, que fizeram 49.900 pontos, enquanto a Ucrânia ficou com o bronze ao somar 48.400.

Além da medalha, o Brasil ainda foi reconhecido com um prêmio especial concedido pelo Comitê Técnico da FIG: a Seleção Brasileira Juvenil foi eleita o conjunto mais sincronizado da competição.

Já na prova dos cinco arcos, o Brasil somou 25.350 pontos e ficou novamente atrás da Bulgária, que obteve 26.600. O terceiro lugar ficou com a Estônia e Itália, ambas somaram 25.100.

Além de Amanda Manente, o conjunto é formado por Andriely Leticia Cichovicz, Julia Anny Colere da Cruz, Alice Neves de Medeiros e Clara Beatriz Pereira Vaz.

Amanda Manente, de apenas 13 anos, deu seus primeiros passos na ginástica rítmica pelo projeto Campeões de Futuro, iniciativa da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) que revela talentos no Espírito Santo. A jovem também treina no Ginásio de Ginástica do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, sede da Sesport, em Vitória.

O ano de 2025 marcou sua estreia na seleção brasileira de conjunto, com a convocação para os treinamentos em Aracaju (SE) em janeiro. Os treinamentos foram focados principalmente no Mundial, além de outras competições de destaque no calendário internacional, como o Gymnasiade e o Pan-Americano.

No Pan-Americano Juvenil, realizado em maio, Amanda também subiu ao pódio três vezes com a seleção, conquistando ouro no geral e pratas no arco e nas maças.

