Com caixas de isopor e música, presos fazem festa em cadeia de Goiás; assista

arrow-options Reprodução Nas imagens, presos aparecem com comidas e bebidas no pátio do presídio

Imagens de uma festa dentro do presídio de Jataí, na região sudoeste do estado de Goiás, ganharam as redes sociais após a divulgação de um vídeo feito por um dos detentos, que aparecem cercado de caixas de isopor, enquanto uma música toca ao fundo.

Leia também: Fora de controle, carro ‘voa’ de precipício e desaparece no mar nos EUA; assista

No vídeo, cerca de dez presos aparecem ao lado das caixas, sentados em bancos, e se divertindo enquanto cantam as músicas que saem dos alto-falantes espalhados pela área em que recebem o banho de sol.

Segundo informações da TV Anhanguera, a diretoria do presídio não soube informar se o vídeo foi gravado no final de 2019 ou se a festa se trata de uma celebração de Ano Novo no pátio da unidade prisional.

Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informou que o celular usado na filmagem foi apreendido e que uma investigação foi aberta para apurar como o aparelho foi parar dentro do presídio. O órgão ressalta ainda que tomará as devidas providências com os detentos que forem relacionados ao caso.

Leia também: Grave acidente entre caminhão e ônibus deixa um morto e dois feridos no Rio