Com cabelos de quase 2 metros, jovem não corta fios há 11 anos

Nilanshi Patel, de 17 anos, bateu o próprio recorde do Guinness World Records e se tornou pela segunda vez a adolescente com os cabelos mais longos do mundo. Em 2018, ela já havia ganhado um certificado, exibindo fios de 1,7 metro de comprimento. Agora, com cabelos de 1,9 metro de comprimento, a “Rapunzel” indiana chama atenção por onde passa.

Os cabelos da 'Rapunzel' da Índia medem quase dois metros de comprimento; ela bateu dois recordes mundiais

Ao The Sun , a jovem de Gujarat, Índia afirma que ama os longos fios e acredita que eles são “uma benção”. Nilanshi conta que não corta os cabelos há 11 anos, mas o comprimento de quase dois metros ainda não são suficientes – e, por isso, ela não pretende ver uma tesoura tão cedo.

Segundo ela, a intenção é bater o recorde de adulta com o cabelos mais longos do mundo e entrar para o livro dos recordes pela terceira vez.

Rotina para cuidar dos cabelos de 1,9 metro

Nilanshi bateu dois recordes no Guinness como a adolescente com os cabelos mais longos do mundo

A adolescente diz que dá bastanta trabalho manter fios tão longos saudáveis e bonitos. Para isso, ela mantém uma rotina, que inclui usar um óleo feito com “ingredientes secretos” pela mãe dela, e lavar uma vez por semana. Para secar e pentear, ela demora uma hora e meia.

No dia a dia, Nilanshi faz tranças ou coques para evitar que os cabelos fiquem embaraçados ou com nós, e também para que ela não pise nas pontas – já que tamanho dos fios é maior do que a altura da moça. “É uma parte do meu corpo e sou orgulhosa disso”, finaliza.