Com cabeleileila Leila, Eduardo Sterblitch criou novo hit na web; entenda

Nesta terça-feira (28), o Emmy divulgou a lista de indicados para a premiação. A 72ª cerimônia está prevista para ser realizada no dia 28 de setembro, mas os organizadores não descartam a possibilidade de ela ser feita virtualmente, por conta das medidas de isolamento. O prêmio, considerado como o “Oscar da televisão”, celebra os destaques da TV estadunidense e algumas das nomeações repercutiram aqui no Brasil.

Reprodução/IMDB Zendaya é indicada ao Emmy

Pouco tempo depois de a lista ser divulgada, foi possível encontrar brasileiros comemorando as indicações no Twitter. Muitas pessoas celebraram que a série “Killing Eve” está concorrendo em diferentes categorias, mas de longe a indicação que mais repercutiu foi a de Zendaya como melhor atriz em série dramática, por seu papel em “Euphoria”, da HBO.

Confia a seguir a lista de indicados e algumas das reações no Twitter:

Melhor Série Dramática

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession

Melhor Série de Comédia

Curb Your Enthusiasm

Dead to Me

The Good Place

Insecure

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt’s Creek

Waht We Do In The Shadows

Melhor Série Limitada

Little Fires Everywhere

Mrs. America

Unbelievable

Pouco Ortodoxa

Watchmen

Melhor Atriz em Série de Comédia

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini, Dead to Me

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish



Melhor Ator em série de comédia

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, The Kominsky Method

Eugene Kevy, Schitt’s Creek

Ramy Youssef, Ramy

Melhor Atriz em Série Dramática

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Sandra Oh, Killing Eve

Zendaya, Euphoria

Melhor Ator em Série Dramática

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Steve Carell, The Morning Show

Brian Cox, Succession

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Melhor Atriz em Série Limitada

Cate Blanchett, Mrs. America

Shira Haas, Unorthodox

Regina King, Watchmen

Octavia Spencer, Self Made

Kerry Washington, Little Fires Everywhere

Melhor Ator em Série Limitada

Jeremy Irons, Watchmen

Hugh Jackman, Bad Education

Paul Mescal, Normal People

Jeremy Pope, Hollywood

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Melhor Reality Show de Competição

The Masked Singer

Nailed It!

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

Melhor Programa de Variedades

The Daily Show with Trevor Noah

Full Frontal with Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Caraaaa, que dia ótimo !! Que dia pra ser fã de Killing Eve !!! Af #Emmys2020 pic.twitter.com/3mNn8QM7xz — Zele (@igiselecosta) July 28, 2020





indicada pela primeira vez, e com uma atuação IMPECÁVEL

zendaya, é todo seu #Emmys2020 pic.twitter.com/lTSbskC0fE — ???? (@vpipwr) July 28, 2020





Zendaya sendo indicada no #Emmys2020 por Euphoria, pqp esse momento é meu ? pic.twitter.com/CHbj5LKw76 — Marcelo ? (@marcelumartelo) July 28, 2020





só digo uma coisa: jodie comer, sandra oh e killing eve, vocês merecem #emmys pic.twitter.com/S2pBzcDdTA — t (@honeymooneedy) July 28, 2020





Feliz DEMAIS que essa mulher tá tendo o reconhecimento que merece. zendaya serviu MUITO e é uma artista completa, sempre mereceu #Emmys2020 pic.twitter.com/7WJPiuWN51 — ????. || euphoria indicado à 6 emmys (@euphovel) July 28, 2020