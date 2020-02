Com bumbum todo de fora, Anitta ousa para show em Salvador

Anitta caprichou no look para se apresentar no evento “Ensaios da Anitta”, em um camarote em Salvador, na Bahia, na madrugada desta quinta-feira (20). A cantora usou um modelito com um recorte no bumbum e sensualizou muito ao lado de Leo Santana.

De acordo com a cantora, ela estava fantasiada de Panda . “Hoje vamos falar sobre o Panda. Vocês sabiam que mesmo após a proibição da caça aos pandas gigantes na China, os ursos ainda correm risco de extinção? Dessa vez, pelas mudanças climáticas causadas pela poluição do homem ao meio ambiente”, escreveu na legenda da foto no Instagram.

