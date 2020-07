Com bumbum gigante, Kelly Key deixa fãs chocados com seu corpo

Reprodução/ Instagram Repórter desmaia ao vivo

Na última quarta-feira (15), Tainá Reis , repórter do SBT, desmaiou ao vivo durante uma entrevista com o governador da Bahia, Rui Costa. O caso ocorreu durante o programa “Que venha o povo”, da TV Aratu, afiliada da emissora no estado nordestino.

O vídeo foi publicado pela própria Tainá em seu Instagram e mostra o momento em que é possível ouvir um barulho atrás das câmeras e logo depois uma mobilização tanto do governador quanto de todos que estavm presentes no local da entrevista.

“Teve algum problema aí, Tainá?”, pergunta o apresentador Pablo Reis, que se encontrava no estúdio do programa, com uma postura de preocupação. Após chamar os comerciais, o jornalista volta com Tainá, agora recuperada, explicando o ocorrido.

“Peço desculpas aí pela transmissão. Eu acabei tendo um choque térmico e desmaiei, por conta da diferença de temperatura, mas já está tudo bem”, garantiu ela. Mais tarde em uma postagem nas redes sociais, a repórter desabafou sobre o ocorrido dizendo que a vida é uma caixinha de surpresas.

“Hoje, sem dúvidas, foi um dos meus maiores desafios pessoais e profissionais. Em meio a uma entrevista ao vivo com o governador do estado, meu corpo simplesmente desligou. Quando acordei, não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. O constrangimento é grande, assim como o turbilhão de pensamentos que invade a sua mente.”

A repórter ainda escreve que a sensação de ter falhado é muito grande mas que levará o ocorrido como um aprendizado. “Quem sete vezes cai, levanta oito. E no meu caso, vou levantar e me superar ao vivo”, finaliza.