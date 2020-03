Com bumbum em evidência, Gracyanne Barbosa posta foto sexy e fala sobre Carnaval

Gracyanne Barbosa é gente como a gente e também está lamentando o fim do Carnaval. A morena postou uma foto com uma das fantasias sensuais que usou este ano e colocou o bumbum para jogo.

arrow-options Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa fala sobre o fim do Carnaval

A musa fitness estava usando um body transparente com brilhos e bem cavado, o que deixou as curvas dela em evidência. Como se isso não bastasse, Gracyanne Brabosa empinou o bumbum e mostrou toda a boa forma aos seguidores.

Na legenda, ela lamentou o fim do Carnaval. “Acabou a festa mais linda do planeta. O Carnaval demora tanto pra chegar e quando chega, passa voando! Foram dias de alegria, diversão, fantasia, muitos sorrisos e união! Obrigada a cada um de vocês, que estavam aqui me acompanhando nesses dias incríveis”.

Gracyanne Barbosa ainda brincou que estava postando uma foto do bumbum para lembrar todo mundo que, nesta segunda-feira (2), ela já estaria de volta aos treinos. Tem que ralar para manter esse corpão, não é mesmo?