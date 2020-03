Com bom humor, Caetano Veloso relembra o dia que estacionou o carro no Leblon

Nem sempre as férias são tranquilas e sem problemas. Wesley Safadão está viajando por Israel e perdeu a paciência por lá. O cantor se envolveu em uma polêmica com um vendedor após pechinchar o preço de um chapéu.

Leia também: Ex de Wesley Safadão polemiza ao dar arma na mão do filho do cantor

arrow-options Reprodução/Instagram Durante viagem por Isarael, Wesley Safadão se envolveu em polêmica e perdeu a paciência





A esposa de Safadão , Thyane Dantas gravou um vídeo no Stories contando o que aconteceu no país do Oriente Médio. Ela mostrou o marido usando um chapéu e disse que ele estava lindo, mas só aceitou ganhar o acessório de presente, pois estava bravo com vendedor.

Leia também: Wesley Safadão não vai em audiência com Mileide Mihaile e explica ausência

O que aconteceu foi que o intérprete de “Romance com Safadeza” se interessou pelo chapéu e negociou o preço dele. O artista conseguiu baixar o valor de 100 para 30 dólares, mas não sabia se iria levar o produto e o vendedor se ofendeu com isso.

O pastor que está acompanhando o casal na viagem explicou que em Israel é falta de educação pechinchar algo que não tem certeza se vai comprar. Além de se envolver em polêmicas com os locais, Safadão também está aproveitando bastante a viagem. Veja algumas fotos abaixo de como estão sendo as férias do cantor:

Leia também: Novo capítulo: Ex de Wesley Safadão denuncia cantor por alienação parental