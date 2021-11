Com aumento de carros elétricos, avançam os pontos de recarga no Brasil

Divulgação Em São Paulo, centros de compras como o Shopping Cidade São Paulo e o Shopping Tamboré já contam com carregadores

De acordo com a projeção do relatório Bloomberg New Energy Finance (BNEF) de 2019, as vendas de carros elétricos devem passar de 2 milhões para 56 milhões de unidades até 2040.

E uma análise da Grand View Research avalia o mercado mundial de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos (EVC) com uma taxa de crescimento anual composta de 32% nos próximos anos, o que vai resultar em um mercado de US$ 63,9 bilhões em 2025.

Um movimento que vem chamando atenção há alguns anos é relacionado a veículos elétricos e / ou híbridos. Com o crescimento e relativa popularização desses carros, cresce também a necessidade de desenvolver a malha de recarga veicular.

Hoje, no Brasil, o número de pontos públicos e semipúblicos com este fim ultrapassa os 840, todavia mais de 90% deles não oferecem nenhum tipo de conectividade, ou seja, não há um aplicativo que informa ao usuário se o aparelho está ocupado, por exemplo.

Tupinambá Energia em parceria com o Carrefour iniciaram pontos de recarga conectados nas lojas da rede

No Brasil, as vendas de carros elétricos crescem de forma significativa, ao mesmo tempo que empresas apostam na instalação de postos de eletroabastecimento destes automóveis, incluindo em condomínios, prédios comerciais e shopping centers.

Em São Paulo, por exemplo, centros de compras como o Shopping Cidade São Paulo e o Shopping Tamboré já contam com estes locais.Recentemente, a Tupinambá Energia em parceria com o Carrefour iniciaram pontos de recarga conectados nas lojas da rede com o objetivo de incentivar a circulação de carros elétricos no país.

No Brasil, ainda que o crescimento do setor seja mais tímido, o país tem conseguido ótimos resultados. Em 2020, as vendas dos c arros elétricos e híbridos atingiram 1% do total e, no último mês de abril de 2021, este número dobrou.

O Grupo Carrefour Brasil, por meio da sua unidade imobiliária, o Carrefour Property , instalou três estações com carregadores elétricos em três locais: Jardim Pamplona Shopping e nos Hipermercados Tatuapé e Brooklin. Está prevista a instalação de mais dois pontos de carregamentos no Butantã Shopping e no Carrefour, da unidade Villa Lobos.

As estações são equipadas com carregadores semi-rápidos de 22kw e tela interativa de 55 polegadas. O projeto da estação de recarga da Tupinambá é assinado pela agência de design Questtonó e premiado no Brasil Design Awards de 2020.