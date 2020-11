Com atuação impecável, Juventude derrota o Paraná de 5 x 0

Em uma noite simplesmente perfeita, o Juventude venceu o Paraná por 5 x 0, no Jaconi, e voltou a assumir, momentaneamente, uma posição no G4 da Série B. Renato Cajá (2), Rafael Silva, Gustavo Bochecha e Capixaba construíram o elástico placar em uma atuação de luxo da equipe do técnico Pintado. Com 37 pontos, o Verdão é terceiro colocado.

O jogo

A primeira etapa do Juventude foi arrasadora. Com domínio total, o Juventude mostrou solidez defensiva, criatividade e velocidade no meio-campo e efetividade no ataque. Logo a três minutos, Renato Cajá recebeu na intermediária e arriscou. A bola saiu forte, rasteira, no canto esquerdo do goleiro. 1 x 0.

Sem deixar espaços ao adversário tentar qualquer reação, o Juventude tratou de ampliar. Aos 16, Igor cobrou escanteio da direita e Rafael Silva apareceu na primeira trave para desviar. O goleiro ainda tocou na bola antes de entrar. 2 x 0.

Aos 38, Cajá apareceu novamente. Se o primeiro gol foi bonito, o segundo foi uma verdadeira pintura. Renato Cajá recebeu um lançamento espetacular de Bochecha em profundidade. O camisa 10 do Verdão deu um leve toque para a esquerda e tirou o marcador da jogada. Cara a cara com o goleiro, aplicou um drible desconcertante e só empurrou para o gol. Vale repetir: um golaço! 3 x 0 para o Juventude.

A vitória até podia estar encaminhada, mas o Juventude não desacelerou na segunda etapa. Aos 2 minutos, Cajá aproveitou saída errada da defesa e tentou mais um golaço, de cobertura, da intermediária. A bola acabou tomando o rumo de Rafael Silva que dominou, ergueu a cabeça e rolou para Gustavo Bochecha chegar e finalizar com categoria, no canto, sem chance para o goleiro. 4 x 0.

Cabia mais! Aos 10, nova assistência de Rafael Silva, que disparou em velocidade pela esquerda e cruzou na medida para Capixaba, que apareceu na pequena área para empurrar para o gol. 5 x 0 e punho serrado na comemoração, em alusão ao dia da Consciência Negra!

Com domínio total do terreno de jogo, o Juventude soube administrar o placar com perfeição. 5 x 0 e uma bela prova de que o Juventude vai seguir firme na busca pelo acesso à Série A.

Agora, o desafio é longe de casa. Na terça-feira, o Verdão encara o América, em Minas Gerais, no estádio Independência.