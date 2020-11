Com atraso do iPhone 12, Samsung supera Apple nos EUA após três anos

Divulgação/Xiaomi Xiaomi Mi Band 5 será vendido a US$ 1

O AliExpress vai se antecipar à Black Friday com um dia de descontos na próxima quarta-feira (11): trata-se do 11.11 ou Dia do Solteiro , uma data comemorativa inventada pela Alibaba. A empresa promete descontos de 70% e preços absurdamente baixos para alguns produtos da Xiaomi , incluindo a Mi Band 5 por US$ 1 ao usar um cupom promocional limitado.

O evento terá uma divulgação mais intensa no Brasil em relação ao ano passado: algumas promoções serão divulgadas através do reality show A Fazenda , da Record, e nas redes sociais . Esta será a primeira vez em que o AliExpress vai integrar as ofertas do 11.11 a ações publicitárias do tipo, segundo diz o country manager Yan Di em comunicado.

Os consumidores podem conferir com antecedência as ofertas no site (pt.aliexpress.com) e no aplicativo para Android e iOS . Na verdade, já é possível preparar o carrinho e inserir o cupom de desconto dias antes do 11.11. “Em função da enorme procura, alguns itens mais disputados podem se esgotar nas primeiras horas do evento”, lembra a empresa.

O AliExpress vem reforçando sua presença no Brasil, com três voos fretados semanais vindos da China para reduzir o tempo de entrega; parcelamento de compras em 6 vezes sem juros; e AliExpress Direct para reunir compras de várias lojas em uma única remessa.

AliExpress anuncia Xiaomi Mi Band 5 a US$ 1

O festival 11.11 começa às 5h do dia 11 de novembro e vai até às 4h59min do dia 13. Estas são as ofertas destacadas pelo AliExpress :

pulseira fitness Xiaomi Mi Band 5 por US$ 24,99 – preço pode cair para US$ 1 ao usar cupom XMB1111 (limitado);

por US$ 24,99 – preço pode cair para US$ 1 ao usar cupom XMB1111 (limitado); Xiaomi Mi TV Stick por US$ 32,50 – preço pode cair para US$ 9,90 ao usar cupom TV1111 (limitado);

por US$ 32,50 – preço pode cair para US$ 9,90 ao usar cupom TV1111 (limitado); celular Poco X3 por US$ 209 – preço pode cair para US$ 119 ao usar cupom POCO1111 (limitado);

por US$ 209 – preço pode cair para US$ 119 ao usar cupom POCO1111 (limitado); massageador facial InFace Skin Care Device por US$ 22,99 – preço pode cair para US$ 1 ao usar cupom IFE1111 (limitado).

Além disso, novos usuários ganham desconto na primeira compra, seja pelo site ou aplicativo , ao usar os códigos promocionais abaixo:

ONZE3: US$ 3 de desconto a cada US$ 30 em compras;

ONZE15: US$ 15 de desconto a cada US$ 120 em compras;

MEGA1111: US$ 50 de desconto a cada US$ 499 em compras.

O AliExpress avisa que esses cupons têm uso limitado e precisam ser usados sempre em letras maiúsculas.