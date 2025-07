Com as vacas mais caras do mundo, Brasil é líder em genética bovina de corte

O mercado global de genética bovina movimentou em 2024 cerca de R$ 35,5 bilhões. Desse total, aproximadamente R$ 11 bilhões se referem exclusivamente à pecuária de corte e leite bovino. No Brasil, o segmento de gado zebuíno, especialmente da raça Nelore, ocupa posição de liderança com leilões milionários e matrizes avaliadas individualmente em mais de R$ 20 milhões.

O crescimento do setor é impulsionado por fatores como demanda global por carne e leite, acesso às tecnologias de reprodução assistida (como FIV, TE e genômica) e valorização crescente do melhoramento genético. De acordo com projeções internacionais, o mercado de genética animal deve superar R$ 61 bilhões.

Com o maior rebanho bovino comercial do mundo, o Brasil se consolida como líder global na exportação e no desenvolvimento de genética zebuína, fornecendo sêmen, embriões e prenhezes para países da América Latina, África e Ásia. Os criadores que investem nesse mercado afirmam que o retorno está não apenas nas cifras, mas na confiança de colocar no campo animais cada vez mais produtivos e valorizados.

A vaca Viatina-19 FIV Mara Móveis, de Uberaba (MG), por exemplo, entrou para o Guinness Book em 2023 como a vaca mais cara do mundo, avaliada em R$ 21 milhões após a venda de uma cota por R$ 7 milhões. Em 2024, a marca foi superada pela vaca Carina, que atingiu o valor de R$ 24 milhões ao receber um novo sócio. Ambas se tornaram referência em desempenho genético e retorno financeiro no agronegócio.

No último leilão realizado em Arandu (SP), entre os dias 19 e 21 de junho, o direito de reprodução de Viatina foi negociado por R$ 15 milhões, com garantia de nascimento de 20 fêmeas até dezembro de 2025. Cada aspirante a criador que investe nesse tipo de negócio recebe acesso à genética por tempo limitado, podendo gerar embriões de alto valor comercial e zootécnico.

Além de Viatina, outras filhas da matriz já conquistaram notoriedade. Dandha, campeã bezerra na Expozebu 2024, é uma delas. Outras descendentes incluem Pietra (50% vendida por R$ 1 milhão), Karisma (arrematada por R$ 950 mil com apenas 90 dias), Baviera e Burguesa. Ao todo, a Fazenda Napemo, em Minas Gerais, mantém oito filhas diretas da matriz Viatina em 350 hectares de estrutura voltada ao melhoramento genético.

O mercado internacional também registra recordes, embora com foco na pecuária leiteira. No Canadá, a vaca Missy, da raça holandesa, foi vendida por US$ 1,2 milhão, o equivalente a R$ 6,6 milhões. Nos Estados Unidos, outras matrizes leiteiras já ultrapassaram US$ 1 milhão, mas nenhuma alcançou os valores negociados no Brasil em 2023 e 2024 para vacas zebuínas de corte.

