Com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte, Serra recebe Desafio Nuts

O Desafio Nuts de corrida de rua, evento tradicional do esporte capixaba, vai acontecer neste domingo (05), a partir das 6 horas, na Serra. A competição conta com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC).

Nesta edição 2023, o desafio contará com duas provas distintas: a corrida de rua com percurso de 10km e o Duathlon Sprint (corre 5km + pedala 20km + corre 2,5km). A largada será no bairro Civit I, próximo à unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), na Serra.

“As expectativas são muito boas. É um evento que acontece há mais de dez anos na Serra e estamos com essa parceira com o Governo do Estado. Os melhores atletas do Espírito Santo estão com a gente. A prova está bem bacana e já com vagas esgotadas”, disse o organizador do evento Tiago Emerich.

Cerca de 500 atletas estão inscritos na disputa e a premiação acontecerá nas categorias masculina e feminina, e por faixa etária, do primeiro ao quinto lugar.

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados pelos interessados com empresas instaladas no Espírito Santo em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com o foco na melhora dos resultados em competições.

Como patrocinar

As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Caso haja algum de interesse da empresa, ela pode entrar em contato com a Sesport para receber mais informações (como nome e contato) dos proponentes.



